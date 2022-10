"Gracias, Neymar": Bolsonaro presume apoyo del astro antes de segunda vuelta presidencial en Brasil

El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, agradeció el domingo al astro del fútbol Neymar por su apoyo, tres semanas antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales contra Lula.

"Neymar, gracias. Gracias por tu preocupación, no por mi destino, sino por el de tu país. Soy un simple soldado. Tú eres el hombre", dijo el mandatario durante una entrevista de más de cuatro horas en el canal de youtube Pilhado.



"Neymar vive en el extranjero (en París), ve lo que está pasando en el mundo. Debe decirse a sí mismo: tengo mi vida financiera resuelta, pero no quiero que mis amigos, mis seres queridos sufran en Brasil como están sufriendo personas de esos otros países" latinoamericanos gobernados por la izquierda, como Venezuela, Argentina, Chile o Nicaragua.



"Él no tiene miedo de exponerse y tiene un grupo enorme de fans entre los jóvenes que votan por primera vez" en esta elección, insistió.

El delantero estrella del Paris Saint-Germain (PSG) se posicionó a favor de Bolsonaro tres días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, imitando sonriente un jingle de campaña en un video de TikTok.



Al día siguiente, se defendió de las múltiples críticas que recibió en las redes sociales.



"Hablan de democracia y muchas cosas, pero cuando alguien tiene una opinión diferente, es atacado por esa misma gente que habla de democracia", tuiteó el número 10 de la Seleçao.

Durante la entrevista de este domingo, se mostraron en la pantalla videos de otros deportistas apoyando a Bolsonaro, como el exmediocampista de la Juventus Felipe Melo, que juega en el Fluminense, o del exbasquetbolista Nene Hilario, que jugó 17 años en la NBA, principalmente en los Denver Nuggets.



El jefe de Estado también aprovechó esta entrevista para volver a llamar "ladrón" a su rival en la segunda vuelta, el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.



"Lula superó a Al Capone. Al Capone era un carterista al lado de Lula", dijo, en referencia al famoso mafioso que lideró el mundo del crimen en Chicago en la década de 1920.

El candidato izquierdista, a quien las encuestas dan como favorito para la segunda vuelta del 30 de octubre, tampoco dudó en atacar este domingo a su contrincante en una conferencia de prensa en Belo Horizonte (sureste).



"Bolsonaro miente sin ningún esfuerzo, nunca dice la verdad", dijo el extrabajador metalúrgico.