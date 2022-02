En pocas horas, el aeropuerto militar de Antonov, a las puertas de Kiev, la capital ucraniana, cayó en manos de las fuerzas rusas, que se descolgaron con cuerdas de los helicópteros disparando con ametralladoras, relataron testigos a la AFP.



"Había gente sentada en los helicópteros, con las puertas abiertas, sobrevolando nuestras casas", cuenta Serguiy Storojouk en las afueras del aeropuerto, sujetando sus maletas de viaje y huyendo de la zona.



"Los helicópteros llegaron y empezaron los combates. Disparaban con ametralladoras y lanzagranadas", agrega.



Lea aquí: ¿Cuál es la reacción de los gobiernos de América Latina a la crisis en Ucrania?



Los helicópteros rusos llegaron hacia las 11:00 desde Bielorrusia, rozando los tejados de las casas y sembrando el pánico en su camino hacia la capital, constató un periodista de la AFP.



El aeropuerto de Gostómol está ubicado en el límite norte de Kiev. Los combates que tuvieron lugar ahí fueron los más cercanos a la capital el primer día de la invasión rusa.



Según Olexandre Kovtonenko, un civil de 30 años que vive cerca, además de los helicópteros llegaron dos aviones de combate que dispararon misiles contra unidades terrestres ucranianas al comienzo del asalto.



"Después hubo tiros, duró tres horas", dice a la AFP. "A continuación, otros tres aviones llegaron y empezaron a disparar", añade.

Daños estructurales tras bombardeos en Ucrania. AFP

"Las tropas rusas ya están aquí"

"Dos helicópteros volaban detrás de mi y disparaban al lado de la carretera", cuenta Mykola Chymko, un conductor de taxi de la zona. "Luego volví y vi unas 100 personas. Sus uniformes no eran los nuestros", relata.



Los soldados y paracaidistas llevaban brazaletes blancos y también una insignia con rayas naranjas y negras, la de San Jorge, que los identifica como rusos.



Las fuerzas armadas ucranianas y rusas intercambiaron disparos varias veces por hora. Tras los estruendos, el humo negro subía hacia el cielo gris.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que esperaba que las fuerzas rusas fueran rápidamente rodeadas y destruidas.



Pero a proximidad del aeropuerto, las fuerzas ucranianas eran escasas, constataron periodistas de AFP.



Rusia eliminó totalmente las defensas de Ucrania y ahora tiene "completa superioridad aérea", ya que el gobierno de Kiev no posee más recursos contra este tipo de ofensiva, dijo el jueves un alto funcionario occidental de inteligencia.



En la zona, algunos habitantes deambulaban por una carretera en bicicleta, a pie o intentando hacer autostop. En una gasolinera, los coches trataban de llenar los tanques antes de la huida.



En Gostómel, Ludmyla Klimova tiembla entre cada explosión. No sabe qué hacer ni adonde ir.



"La base está en humos, fue bombardeada, nuestras casas están cerca. No sabemos donde ir, mis padres están aquí, mi hermana", dice en la plaza del pueblo.



"Las tropas rusas ya están aquí, uno de mis amigos vive ahí y los rusos ya se acercaron de mi madre con una ametralladora", cuenta.