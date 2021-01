angela marcela alvarez

Los restaurantes y bares en Francia permanecerán cerrados al menos hasta mediados de febrero para evitar un repunte de contagios de covid-19, anunció este jueves el primer ministro Jean Castex.



"Los museos, cines, teatros, instalaciones deportivas y de ocio no verán ninguna relajación en las próximas semanas", señaló Castex en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Salud Olivier Véran.



Los bares y restaurantes permanecerán cerrados al menos hasta mediados de febrero, mientras que los lugares culturales podrían volver a recibir público a inicios del próximo mes, pero de forma progresiva y respetando un estricto protocolo sanitario.



"Aunque el virus circula ligeramente menos en Francia con respecto a la mayoría de países vecinos, el nivel de contagios sigue siendo alto y la tendencia evoluciona al alza desde mediados de diciembre", justificó Castex.



Lea también: OMS pide a Europa que aumente esfuerzos para frenar la expansión del coronavirus



"No debemos bajar la guardia", agregó.



Francia, donde más de 66.000 personas han muerto por el covid desde marzo pasado, registra en promedio 15.000 casos diarios del nuevo coronavirus. En forma de comparación, Reino Unido registra más de 50.000 casos diarios en promedio desde hace más de una semana.



No obstante la situación sigue siendo "preocupante". El gobierno francés mira con particular inquietud la difusión en Francia de la variante británica del virus, "entre un 40% a un 70% más contagiosa", según Véran, y de la que se detectaron dos focos "de riesgo" en territorio francés, uno en la región parisina y el otro en Bretaña (oeste).



En total se contabilizan en Francia 19 casos de contaminación con esta variante, y tres con una variante localizada en Sudáfrica.



Para luchar contra la propagación de la variante británica, que obligó a Inglaterra a imponer un nuevo confinamiento, las fronteras francesas con Reino Unido se mantendrán cerradas "hasta nuevo aviso", indicó Castex.

No deje de leer: ¿Cali podría adquirir vacunas contra el covid? Debate sobre la propuesta de la Alcaldía