Fiscalía italiana interrogó al futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado en Turín

El colombiano Juan Guillermo Cuadrado, en compañía de otros compañeros de la Juventus, comparecieron ante la fiscalía de Turín, en Italia, por una investigación financiera al club 'bianconero'.



Junto a los italianos Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci, el colombiano declaró en relación a la investigación que adelanta la policía financiera italiana sobre el posible fraude en las cuentas de la Juventus durante la temporada 2020.



De acuerdo con la investigación, en marzo de ese año, el club llegó a un acuerdo con los jugadores, donde renunciaban a cuatro meses de sueldo, haciendo que el presupuesto del equipo durante la pandemia no se viera tan afectado.



No obstante, según señalan los medios locales, el acuerdo no era precisamente para renunciar voluntariamente al no pago de esos meses de sueldo, sino que se trataba de un aplazamiento del pago de tres de los cuatro meses pactados.

Esto habría supuesto un ahorro el club, al no haber incluido en su balance económico los salarios aplazados como una deuda y haberle pagado las cuantías a los jugadores a través de acuerdos privados.



Juan Guillermo Cuadrado fue el primero en acudir a la citación, cerca de las 10 de la mañana hora local, para contestar las preguntas respecto al caso, conocido como 'Prisma'.



Por su parte, el capitán del equipo, Chiellini, quien se presentó dos horas después que Cuadrado, estuvo casi dos horas al interior del edificio. Bonucci acudió en horas de la tarde.



Jugadores como el argentino Paulo Dybala, el brasileño Alex Sandro y el italiano Federico Bernardeschi habrían sido interrogados a finales del mes de marzo.



Se presume que, conforme avanza la investigación, más jugadores del equipo serán llamados a comparecer ante la fiscalía italiana en esta investigación que implica a directivos del cuadro de Turín, entre ellos al presidente Andrea Agnelli y al vicepresidente, el checo Pavel Nedved.



La fiscalía inició una investigación contra la Juventus a finales el año pasado por la compraventa de jugadores y a la cual se le suma este tema de la renuncia de salarios por parte de los futbolistas de la plantilla en marzo del 2020.