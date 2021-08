La compañía Facebook ha confirmado que seguirá aplicando las medidas restrictivas sobre los perfiles de los talibanes y de aquellos que los apoyen o alaben en la red social, en una política que se extenderá también a la aplicación de mensajería WhatsApp y a Instagram.



La empresa ha amparado su decisión en su política referente a organizaciones peligrosas, que les permite bloquear desde hace años los perfiles gestionados por los talibanes o que hablen en su nombre.



"Los talibanes son una organización terrorista sancionada bajo la ley de Estados Unidos", ha agregado Facebook. No obstante, los talibanes no están oficialmente designados como una organización terrorista extranjera por parte de Estados Unidos.



La compañía ha detallado que emplea a un "grupo de expertos en Afganistán, cuyo idioma nativo son el pastún o el persa darí, que tienen conocimiento del contexto local". Su tarea consiste en retirar el material no permitido, de tal forma que sigan "de cerca" la evolución de los contenidos tras las últimas tensiones.



Facebook ha matizado que no le corresponde a la empresa "tomar decisiones sobre el gobierno reconocido en un determinado país" y ha dicho respetar los consensos que se adopten en la comunidad internacional. "Independientemente de quien tenga el poder", ha añadido, "tomaremos las acciones que sean apropiadas contra las cuentas y el contenido que incumpla nuestras normas".