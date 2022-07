Exprimer ministro japonés, gravemente herido tras ataque en un evento de campaña

El ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue atacado con arma de fuego durante un evento de campaña en la región de Nara y se desconoce su condición, informó el gobierno.



"El ex primer ministro Abe recibió un disparo a alrededor de las 11:30 (02:30 GMT) en Nara. Un hombre que se cree es el atacante está bajo custodia", declaró a periodistas el jefe del gabinete japonés, Hirokazu Matsuno.



Agregó que "se desconoce la condición del ex primer ministro Abe".



"Cualquiera que sea el motivo, un acto barbárico como este no puede ser tolerado y lo condenamos con firmeza", expresó el jefe de gabinete.



Fue un hecho impactante para un país con un nivel bajo de violencia criminal y duras leyes contra la tenencia de armas.



Un hombre de unos 40 años fue detenido por intento de asesinato y se le habría confiscado un arma, informó la red pública NHK citando fuentes policiales.



Abe realizaba un discurso de campaña durante un mitin previo a las elecciones para la cámara alta legislativa el domingo cuando se escucharon disparos, dijeron NHK y la agencia noticiosa Kyodo.



"Estaba dando un discurso y un hombre llegó desde atrás", comentó una joven que estaba en el evento a la red NHK.



"El primer disparo sonó como un juguete. Él no cayó pero luego hubo un fuerte estallido. El segundo disparo fue más visible, se podía ver el estallido y el humo", agregó.

"Terror y violencia"

Abe, de 67 años, colapsó y sangraba del cuello, dijo una fuente de su Partido Liberal Democrático (PLD) a la agencia Jiji.



Varios medios informaron que el ex líder habría sido atacado por la espalda, posiblemente con una escopeta.



El gobierno anunció la creación de un grupo de trabajo tras el incidente.



El embajador estadounidense en Japón, Rahm Emanuel, dijo estar "entristecido y conmocionado" por el ataque contra Abe.



"Todos estamos entristecidos y conmocionados", dijo Emanuel en un comunicado. "Abe-san ha sido un excepcional líder de Japón y un aliado incondicional de Estados Unidos".



"El gobierno y el pueblo estadounidenses están orando por el bienestar de Abe-san, su familia y el pueblo de Japón", agregó el diplomático.



Por su parte, Gen Nakatani, asesor del primer ministro Fumio Kishida, dijo a periodistas que "el terror y la violencia nunca pueden ser tolerados", según la agencia Jiji.



Abe, el primer ministro más longevo de Japón, gobernó el país en 2006 durante un año, y luego volvió al poder entre 2012 y 2020.



Se trata de un conservador de línea dura que promovió la revisión de la constitución pacifista de Japón para reconocer a los militares del país, y se mantuvo políticamente relevante incluso después de dejar el poder.