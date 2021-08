Expresidente de Afganistán planea volver al país; EE.UU. ya no lo considera importante

El expresidente afgano Ashraf Ghani declaró el miércoles que está "en negociaciones" para volver a su país, después de huir a los Emiratos Árabes Unidos, y que apoya las conversaciones que mantuvieron los talibanes con su predecesor, Hamid Karzai.



"Por ahora estoy en los Emiratos para evitar el baño de sangre y el caos", dijo en un mensaje de video difundido por Facebook, tras abandonar Kabul el domingo pasado. "Estoy en negociaciones para volver a Afganistán", aseguró.



No obstante, Estados Unidos reiteró que no ve a Ghani como una figura de peso en Afganistán.



"Ya no es una persona importante en Afganistán", dijo a periodistas la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, quien se negó a comentar sobre la decisión de Emiratos Árabes Unidos de otorgarle asilo.

Lea también: Cancillería abrió línea de ayuda para colombianos atrapados en Afganistán

EE.UU. acusa a talibanes de no permitir acceso de afganos al aeropuerto

Estados Unidos acusó el miércoles a los talibanes de incumplir su promesa de dar libre acceso a los afganos que deseen ir al aeropuerto de Kabul, donde se está organizando la salida de personas que temen el nuevo régimen fundamentalista en Afganistán.



"Hemos visto informes de que los talibanes, en contra de sus declaraciones públicas y sus compromisos con nuestro gobierno, están impidiendo que los afganos que desean salir del país lleguen al aeropuerto", dijo a periodistas Wendy Sherman, la número dos de la diplomacia estadounidense.



Los diplomáticos estadounidenses en Doha y los oficiales militares en Kabul "se están contactando directamente con los talibanes para dejar en claro que esperamos que permitan que todos los ciudadanos estadounidenses, todos los nacionales de terceros países y todos los afganos que deseen irse lo hagan de forma segura y sin hostigamiento", agregó la subsecretaria de Estado.



El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, dijo por su parte que los talibanes están permitiendo a los ciudadanos estadounidenses llegar al aeropuerto de Kabul para salir del país.



"Los talibanes están facilitando el paso seguro al aeropuerto para los ciudadanos estadounidenses. Eso es quienes tienen pasaportes estadounidenses", señaló en otra rueda de prensa.



Las fuerzas militares estadounidenses aseguraron el aeropuerto de Kabul para transportar a los ciudadanos estadounidenses y a las personas que temen represalias de los talibanes después de que el gobierno afgano colapsara el fin de semana.



La caída de Kabul a manos de los islamistas se produjo cuando el presidente estadounidense, Joe Biden, había ordenado completar la retirada de las tropas estadounidenses el 31 de agosto tras dos décadas de intervención, creyendo que el ejército afgano entrenado por Estados Unidos estaba listo para resistir a los talibanes.



"No había nada que yo ni nadie viera que indicara un colapso de este ejército y este gobierno en 11 días", dijo también Milley.