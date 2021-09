Exmilitares colombianos detenidos en Haití denuncian torturas y claman por ayuda

Ya han pasado 70 días desde que se conoció que mercenarios colombianos serían los responsables del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, en Puerto Príncipe. Desde ese día son pocas las noticias que se tienen de ellos y solo hasta este jueves se conoció un audio en el que piden no ser olvidados y aseguran que han sido torturados y que sienten como si estuvieran en un “campo de concentración”.



En la grabación, que no supera los dos minutos y medio de duración, los militares detenidos señalan que son sometidos a constantes torturas, solamente reciben una alimentación al día y son presionados para que declaren para aceptar los cargos endilgados por el crimen del presidente haitiano.



“Les pedimos un auxilio humanitario porque nos han sido violados todos nuestros derechos. No hemos tenido defensa ni abogados, nos tienen completamente aislados porque no quieren que nos defendamos y lo que buscan es inculparnos injustamente y absolver a los verdaderos culpables de la muerte del presidente”, son las primeras palabras que se escuchan en el audio.



“Hablen con el Gobierno de Haití, presionen al Gobierno de Haití. Envíen una comisión que verifique las torturas. Fuimos torturados en pleno siglo XXI por la Policía haitiana. Todas las declaraciones ante Policía Judicial fueron bajo tortura, sin abogado. Nos han quemado con aceite, nos han macheteado el cuerpo, nos han arrancado las uñas, nos han tumbado los dientes a patadas. Por favor ayuda, hagan público este mensaje”, señaló uno de los militares presos en Haití.

Los 18 exuniformados son acusados de hacer parte de un comando ilegal que el pasado 7 de julio llegó hasta el palacio presidencial de Puerto Príncipe y mato, con 12 tiros, al presidente Moïse. Lo que se ha revelado en las investigaciones es que el ataque se gestó con la ayuda de una firma de seguridad radicada en Miami, a través de la cual se habrían reclutado a los colombianos.



“Estamos en un campo de concentración, solo recibimos una comida al día y es solamente arroz. Tenemos compañeros que han perdido 20 kilos de peso. Solicitamos la ayuda del Presidente de Colombia y de los Cancilleres. Nos estamos muriendo lentamente. Nos encontramos en medio de ratas y de excremento. Somos 18 colombianos engañados”, cuenta uno de los colombianos detenidos.



Los familiares de estos connacionales tenían planeada una visita para evaluar las condiciones en que ellos se encuentran detenidos, sin embargo, debido al terremoto que sacudió la isla el pasado 14 de agosto, el viaje quedó suspendido y no ha sido reprogramado.



“Desde el 25 de agosto no hemos recibido información de ellos porque se inició un proceso de vacunación contra el covid-19 y había cuarentena, por lo que el cónsul no ha podido ingresar. Sabemos de las torturas, la situación es crítica. El orden público también está impresionante, a cada rato hay balaceras. La seguridad no le permitió ir”, dijo en Caracol Radio una madre de uno de los militares que se encuentra detenido.



La mujer, quien por motivos de seguridad prefirió no dar a conocer su nombre, añadió que se ha podido comunicar “con algunos familiares para aportar lo que podamos, pero no hemos podido saber cómo están, es un clamor porque está en peligro su vida. Necesitamos un abogado internacional y para eso le realizamos el derecho de petición al presidente Duque y la Vicepresidenta porque no nos alcanza para pagarlo”.



La mujer aseguró que varios de los militares habrían sido engañados para viajar a Haití y, posteriormente, asesinar al presidente de este país.



“Yo me enteré de lo que pasó por las noticias, porque todos los días nos comunicábamos con él porque iba a trabajar y tenía contrato, era precisamente para protección. Para nosotros como familia es doloroso como los catalogan, no son exmilitares, aún son militares porque, aunque se alejen, lo son”, concluyó.



Los connacionales también le enviaron a sus familiares algunas fotos que revelan golpizas y malos tratos por parte de las autoridades haitianas.