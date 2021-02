angela marcela alvarez

Donald Trump no puede volver a postularse a la presidencia estadounidense y los republicanos se equivocaron al apoyar su campaña para revertir los resultados electorales de 2020, dijo Nikki Haley, exembajadora de Estados Unidos ante la ONU y otrora leal a Trump, en una entrevista publicada el viernes.



La republicana Haley, quien había defendido fervientemente al expresidente ahora juzgado en el Senado acusado de alentar una insurrección, dijo a la revista Politico que está "profundamente perturbada" por lo que ha sucedido con Trump desde su derrota electoral ante el demócrata Joe Biden.



"No va a volver a presentarse a un cargo federal", dijo Haley, enviada de Trump a Naciones Unidas entre 2017 y 2018.



El exgobernadora de Carolina del Sur descartó las especulaciones de que, para vengar su derrota y su segundo juicio político, Trump volverá a buscar la presidencia en 2024.



También criticó al Partido Republicano por apoyar la campaña de Trump para cuestionar y revertir los resultados de las elecciones, lo que llevó al impactante ataque del 6 de enero contra el Congreso por parte de sus partidarios.



"Descendió por un camino que no debía, y nosotros no debimos seguirle, no debimos escucharlo", dijo, antes de asegurar: "No podemos permitir que eso vuelva a ocurrir".



Estos comentarios salen a la luz mientras el juicio de Trump en el Senado por incitación a la insurrección entra en su cuarto día, con sus abogados defensores preparándose para rebatir las mordaces pruebas presentadas por los fiscales demócratas de que el ataque al Capitolio fue la culminación de una campaña deliberada del expresidente para fomentar la violencia.



