Erika Mantilla

Los abogados de Donald Trump presentarán este viernes en el Senado de Estados Unidos sus argumentos de defensa en el juicio político contra el exmandatario por "incitación a la insurrección", y se espera que los republicanos voten mayoritariamente por la absolución.



Los fiscales demócratas cerraron el jueves su presentación tras dos días de alegatos a menudo conmovedores, a los que ahora los abogados del magnate inmobiliario tendrán ocasión de responder.



Se espera que sean breves. "No hay razón para que estemos ahí por mucho tiempo. Como dije desde el comienzo, este juicio nunca debería haber ocurrido", señaló uno de los abogados, David Schoen, a Fox News.



Trump fue sometido a un juicio político acusado de "incitar a la insurrección" tras perder la reelección ante Joe Biden el 3 de noviembre.



Según la parte acusadora, el expresidente comenzó a generar el caldo de cultivo para la asonada contra el Capitolio del 6 de enero, con denuncias sin pruebas de un fraude electoral masivo en su contra.



Ese día, realizó un mitin cerca de la Casa Blanca en la que instó a sus seguidores a marchar hacia el Congreso, que se disponía a certificar la victoria de Biden.



Una turba invadió el edificio del Congreso, dejando como saldo cinco muertos, incluyendo un policía.

Lea además: Twitter asegura que no permitirá que Donald Trump vuelva a usar la red social

Los acusadores insisten en que Trump es "peligroso", por lo que debería evitarse que vuelva a ejercer la presidencia.



Pero los abogados del expresidente están dispuestos a argumentar que su discurso fue retórico y que no se le puede responsabilizar por las acciones de la turba.



También argumentan que el juicio político es inconstitucional porque Trump ya no ejerce la presidencia, pese a que el Senado rechazó ese argumento el martes.



El presidente Biden dijo el jueves "que algunos (legisladores) pueden haber cambiado de opinión" tras las pruebas presentadas contra Trump, incluyendo imágenes de la asonada que no se habían divulgado previamente, sugiriendo que los senadores republicanos podrían decidir condenar al expresidente.



Pero pese a lo que incluso algunos republicanos consideraron acusaciones fuertes, Trump conserva poder en el Partido Republicano, haciendo muy difícil una condena.



Se necesitan dos tercios de los votos del Senado para condenarlo, por lo que los demócratas, que ostentan 50 en 100, deben obtener el apoyo de 17 republicanos.

"Paquete de entretenimiento"

Las imágenes reproducidas por los fiscales demócratas mostraron a una multitud persiguiendo a oponentes de Trump mientras figuras importantes, incluyendo al entonces vicepresidente Mike Pence, huían a un lugar seguro.



La defensa dirá que el exmandatario no dijo en forma expresa a sus seguidores que cometieran actos de violencia.



Schoen ha descalificado las imágenes presentadas por la acusación como un buen "paquete de entretenimiento".



Pero el jefe de la parte acusadora, Jamie Raskin, dijo que Trump alentó el extremismo desde antes de las elecciones.



"Esta insurrección pro-Trump no surgió de la nada", dijo Raskin. "Esta no fue la primera vez que Donald Trump inflamó e incitó a una turba".



Dijo que era imperativo condenar a Trump y prohibir que se vuelva a postular a la Casa Blanca en 2024.



"¿Hay algún líder político en esta sala que crea que Donald Trump dejará de incitar a la violencia para salirse con la suya si regresa a la Oficina Oval?" inquirió Raskin. "¿Apostaría el futuro de su democracia a eso?"



También desestimó la afirmación de la defensa de que el entonces presidente estaba ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión.



"Nadie puede incitar a una insurrección", aseveró Raskin.



"No culpable"



El senador republicano Bill Cassidy reconoció que las imágenes de video son "poderosas", pero estimó que "aún está por verse" cómo influyen al final.



Otros senadores republicanos ya parecen estar decididos a no romper con Trump.



"El voto de 'No culpable' está creciendo", dijo en Twitter el senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur. "Creo que la mayoría de los republicanos encontraron ofensiva y absurda la presentación" de la acusación demócrata.



El senador republicano Josh Hawley de Misuri se hizo eco del argumento de los defensores de Trump.



"No obtendrán nada más que mi condena por lo que sucedió con esos criminales en el Capitolio el 6 de enero", dijo Hawley a Fox News. "Pero eso no hace que el juicio sea más legítimo de lo que es, que es totalmente ilegítimo, sin base en la Constitución".



Lea además: Twitter asegura que no permitirá que Donald Trump vuelva a usar la red social