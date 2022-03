"Estoy aquí, no tengo miedo a nadie": Zelenski no se esconde y revela que permanece en Kiev

El presidente Volodimir Zelenski compartió en la noche de este lunes un video dirigiéndose a su nación desde su despacho en Kiev, en el que asegura que estará en la ciudad dirigiendo la defensa de su país de los ataques rusos.



El Mandatario recalcó que se encuentra con todo su equipo de trabajo en la capital del país para continuar trabajando en busca de encontrar soluciones a la invasión y los ataques que, desde hace 13 días, los rusos están llevando a cabo en territorio ucraniano.



"Esta es la noche de Kiev. Lunes por la noche en el duodécimo día de nuestra lucha, nuestra defensa. Todos estamos aquí, todos estamos trabajando. Todos están donde deben estar. Yo estoy en Kiev, mi equipo me acompaña Estoy aquí, permanezco en Kiev en la calle Bankova. No me escondo. Y no tengo miedo a nadie. (Estaré aquí) el tiempo que haga falta para ganar esta guerra patriótica", manifestó Zelenski.



Además, el Mandatario se refirió a la tercera ronda de negociaciones que se realizó en las últimas horas con los rusos y aseguró que continuarán insistiendo para encontrarle fin a la situación que actualmente vive su país.



"Me gustaría decir que fue la tercera y última, pero somos realistas. Por lo tanto, hablaremos. Insistiremos en las negociaciones hasta encontrar la forma de decirle a nuestro pueblo y al mundo: así llegaremos a la paz", precisó.

Las "promesas" incumplidas de occidente

La situación se deteriora cada día y este martes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció este martes las "promesas" incumplidas de los países occidentales para proteger a Ucrania de los ataques rusos.



"Llevamos 13 días escuchando promesas. Trece días que nos están diciendo que nos ayudarán (...) que habrá aviones, que nos los entregarán", declaró en un video publicado en Telegram.

"Pero la responsabilidad de todo esto recae también en quienes no han sido capaces de tomar una decisión en Occidente desde hace 13 días. En quienes no han protegido el cielo ucraniano de los asesinos rusos", añadió.



Entre tanto, el ministerio ucraniano de Defensa acusó este martes a Rusia de no respetar el corredor humanitario de Mariúpol, una ciudad portuaria del sureste de Ucrania, en el decimotercer día de la invasión rusa.



"El enemigo lanzó un ataque exactamente en la dirección del corredor humanitario", denunció el ministerio en su página de Facebook, afirmando que el ejército ruso "no dejó que los niños, las mujeres y las personas ancianas abandonaran la ciudad".



La puesta en marcha de los corredores humanitarios centró la tercera ronda de negociaciones ruso-ucranianas del lunes pero, en el terreno, las fuerzas rusas continúan desplegándose en torno a las grandes urbes, y bombardeándolas en algunos casos, según los responsables ucranianos.