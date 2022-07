Estados Unidos sanciona por "corrupción" al expresidente paraguayo Horacio Cartes

El gobierno estadounidense de Joe Biden acusó este viernes al expresidente paraguayo Horacio Cartes de "corrupción" y le vetó la entrada al país.



Cartes, un rico empresario tabacalero, gobernó Paraguay entre 2013 y 2018 por el conservador Partido Colorado.



Washington lo ha designado "por su implicación en corrupción significativa" al haber "obstruido una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su socio criminal de un posible enjuiciamiento y daños políticos", asegura el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken en un comunicado sin identificar al socio.



Estas acciones "socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad en la oficina del presidente paraguayo", añade.



Además, "permitieron y perpetuaron la participación recientemente documentada de Cartes con organizaciones terroristas extranjeras y otras entidades designadas por Estados Unidos".



Esto afecta, según Blinken, a la seguridad de Estados Unidos frente al crimen y el terrorismo transnacional y "amenaza la estabilidad regional".



Blinken no da detalles, pero el vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, acusó a Cartes de hacer negocios con el movimiento libanés Hezbolá, debido a cargamentos de cigarrillos a través de Paraguay y su porosa frontera con Argentina y Brasil.



En junio Argentina dejó en tierra un avión con tripulación venezolana e iraní después de que los servicios de inteligencia paraguayos vincularan a uno de los tripulantes con la Fuerza Al Quds, el grupo de élite de los Guardianes de la Revolución de Irán clasificado como organización terrorista por Estados Unidos.



Pero el presidente argentino, Alberto Fernández, afirmó que no hay "ninguna irregularidad" en relación al avión inmovilizado.



Cartes fue sancionado en virtud de la sección 7031(c), que estipula que en casos en que el secretario de Estado tenga información de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados en una violación grave de los derechos humanos o corrupción significativa, estos y sus familiares más cercanos no podrán optar a una visa para entrar a Estados Unidos.



Este viernes el Departamento de Estado también designó a tres hijos del expresidente paraguayo: Juan Pablo Cartes Montaña, Sofía Cartes Montaña y María Sol Cartes Montaña.



Pese a la actual acusación, durante su mandato Cartes complació a Estados Unidos cuando su país se convirtió en uno de los pocos que trasladaron la embajada en Israel a Jerusalén, una ciudad que los palestinos quieren convertir en su futura capital. La decisión fue revocada por su sucesor, el presidente Mario Abdo Benítez.



En el comunicado el gobierno estadounidense defiende que quienes abusan de las funciones públicas en beneficio propio rindan cuentas.



Horacio Cartes enfrenta otras acusaciones. Es objeto de un pedido de captura emitido por un juez brasileño por presunto lavado de dinero en el marco de las investigaciones de la operación anticorrupción Lava Jato.



Su nombre también figura en los documentos divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que involucran a dirigentes y exmandatarios de todo el mundo, acusados de recurrir a paraísos fiscales para ocultar cientos de millones de dólares.