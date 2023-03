Estados Unidos promete USD 171 millones para los venezolanos más "vulnerables"

Estados Unidos anunció este viernes que destinará 171 millones de dólares a "los venezolanos vulnerables" en Venezuela y América Latina, cuidando que "no se desvíen" al gobierno del presidente Nicolás Maduro.



Estados Unidos no reconoce a Maduro como mandatario venezolano por considerar fraudulenta su reelección en 2018 y apoya al líder opositor Juan Guaidó, pese a que la propia oposición puso fin en enero al gobierno interino.



Los fondos totales anunciados incluyen más de 140 millones de dólares en asistencia humanitaria y más de 31 millones en ayuda para el desarrollo con el fin de "responder a las necesidades de los venezolanos vulnerables en Venezuela, los refugiados y migrantes venezolanos y sus generosas comunidades anfitrionas en toda la región", informó el Departamento de Estado en un comunicado.



La mayor parte del dinero (115 millones) procederá de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, y el resto de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, PRM.



"Nuestra ayuda apoya a los venezolanos más vulnerables con sus necesidades críticas" y "complementa los esfuerzos de las comunidades anfitrionas de 17 países que los han apoyado generosamente", señala el comunicado refiriéndose a los aproximadamente seis millones de venezolanos que emigraron a América Latina y el Caribe.



Washington asegura que el dinero no irá a parar a Maduro. "Estados Unidos trabaja con organizaciones fiables para brindar asistencia y garantizar que no se desvíe al régimen de Maduro", insistió el Departamento de Estado.



Estados Unidos ha desembolsado más de 2.800 millones de dólares desde 2017 con estos fines, precisó, e instó a otros donantes a ayudar a los venezolanos que se fueron del país debido a la "crisis humanitaria".



Hasta hace un año el salario básico en Venezuela equivalía a unos 30 dólares mensuales, pero en medio de la acelerada inflación, que según estimaciones privadas ronda el 500%, ha perdido el 83% de su valor.



Después de un largo ciclo hiperinflacionario, en medio de una aguda crisis en la que su economía perdió el 80% de su tamaño entre 2014 y 2021, el país caribeño continúa enfrentando una de las inflaciones más altas del mundo.



El apoyo internacional a Guaidó vino acompañado por sanciones contra Venezuela como mecanismo de presión contra el gobernante socialista, que estima que unos 24.000 millones de dólares del Estado venezolano están bloqueados en el extranjero.



El gobierno de Maduro y la oposición alcanzaron un acuerdo para gestionar la liberación de 3.000 millones de dólares bloqueados para destinarlos a proyectos sociales.