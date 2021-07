Alejandro Cabra Hernandez

El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, el demócrata Bob Menéndez, descartó el martes una intervención militar de Estados Unidos en Cuba, sacudida por históricas protestas antigubernamentales.



"No vamos a tener una intervención militar en Cuba", aseguró a periodistas el veterano senador de origen cubano, actualmente el latino de más alto rango en el Congreso estadounidense.



Menéndez, acérrimo crítico de la revolución liderada por Fidel Castro que hace 62 años instauró una república socialista en Cuba, rechazó de plano una invasión a la isla.

"No lo ha hecho ninguna administración republicana, ni los más anticomunistas", dijo. "Así que vamos a dejar eso de lado porque eso es lo que quieren los fidelistas. Los que mantienen el poder en Cuba quieren promover eso".



"No va a haber una intervención militar en Cuba", insistió. "Lo que sí va a haber es un respaldo al pueblo cubano".



La política de Estados Unidos es apoyar a los cubanos "para que se respeten sus libertades, para que puedan decidir libremente quién los gobierne, para que puedan rezar en el altar que quieran, para que puedan desarrollar su oportunidad económica personal sin la decisión del Estado", dijo.



Menéndez aplaudió la "solidaridad" del presidente estadounidense Joe Biden, quien el lunes expresó el apoyo de Estados Unidos a los manifestantes y urgió al gobierno de Miguel Díaz-Canel no recurrir a la violencia para reprimirlos.



"El pueblo está diciendo bien claro que quiere cambios", dijo el senador, recordando que el lema del Ejército cubano es "Nuestro poder viene del pueblo" e instándolo a no usar las armas en contra de "sus conciudadanos que se están manifestando pacíficamente".



Menéndez deploró por otra parte "los cierres de internet" en Cuba por parte de las autoridades, que según dijo impiden que los cubanos se comuniquen entre sí y que el mundo sepa los que pasando en la isla.



"¿Por qué un gobierno cierra internet a su pueblo? Solamente porque le tiene miedo a sus ciudadanos", afirmó.



"Tenemos que ayudar a crear un mayor acceso tecnológico a internet dentro de Cuba", dijo.



La Habana acusa a Washington de estar detrás de las inéditas protestas registradas en toda la isla, algo que la administración Biden rechazó y tachó de "grave error".

Llamado a levantar restricciones

Estados Unidos instó el martes a Cuba a poner fin a las restricciones de internet impuestas tras las protestas antigubernamentales.



"Hacemos un llamado a los líderes de Cuba para que demuestren moderación (y) respeto por la voz del pueblo abriendo todos los medios de comunicación, tanto digitales como no digitales", dijo en rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.



"Cerrar el acceso a la tecnología, cerrar los canales de información, eso no hace nada para responder a las necesidades y legítimas aspiraciones del pueblo cubano", agregó.



"Felicitamos al pueblo de Cuba por mostrar gran valentía", dijo Price, y agregó que La Habana ha respondido tratando de "silenciar sus voces".



"Llamamos a la calma y condenamos toda violencia contra quienes protestan pacíficamente. Y también hacemos un llamado al gobierno cubano para que libere a cualquier detenido por protestar pacíficamente", dijo.



Cerca de un centenar de personas, incluidos periodistas independientes y activistas de la oposición, seguían detenidas el martes.



En una movilización a una escala sin precedentes desde la revolución de 1959, los cubanos salieron a la calle el domingo en varias ciudades y pueblos de la isla bajo gobierno comunista.



El acceso a internet móvil, un gran aliado de estas protestas, fue rápidamente interrumpido.



El grupo de monitoreo de internet Netblocks reportó interrupciones en Cuba en las principales redes sociales y plataformas de comunicación, como WhatsApp y Facebook.



El lunes, el presidente Joe Biden expresó el apoyo de Estados Unidos a los manifestantes y urgió al gobierno cubano a no recurrir a la violencia para reprimirlos.



"Estados Unidos hace un llamado al régimen cubano para que escuche a su pueblo" y "su clamor por la libertad", dijo.