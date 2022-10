Escuche 'Face it alone', el sencillo de Queen, que será reeditado y lanzado el próximo mes

En 1989, Freddie Mercury, el mítico vocalista de Queen, grabó junto a sus compañeros la canción ‘Face it Alone’, sin embargo, el sencillo nunca fue publicado, pues le hacían falta algunos arreglos de sonido y los integrantes de la extinta banda prefirieron dejarla en el olvido.



Después de la muerte del artista en 1991, la agrupación se disolvió y la canción quedó relegada al olvido hasta la actualidad. En junio de este año Brian May decidió convocar a sus ex compañeros de banda e ingenieros de sonido para restaurar la pieza musical, que tras apenas cinco días haber sido publicada en YouTube ya cuenta con más de un millón de visualizaciones.



‘Face it alone’ formará parte del álbum ‘Queen the miracle collector´s edition’, junto a otras seis canciones que fueron grabadas por la banda entre 1986 y 1989.



