En el Día Mundial contra la Obesidad, recomiendan mantener hábitos de vida saludable

Este 4 de marzo se conmemora el Día Mundial contra la Obesidad y en Colombia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin) del 2015, el 56,4% de los adultos está en condición de sobrepeso u obesidad.



Estas condiciones, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), configuran uno de los problemas de salud pública de mayor preocupación y repercusión en la actualidad. El organismo recordó que esta fecha es convocada con el fin de concientizar a las personas sobre el daño del sedentarismo y de una dieta alta en grasa y azúcares.



Julieth Cantillo, médica especializada en Medicina del Deporte de Smart Fit, explicó que para prevenir la obesidad es necesario trabajar desde varios frentes y los hábitos son uno de los más importantes.



Lea también: Las imágenes del voraz incendio en un rascacielos en construcción en Hong Kong



“Todos los días estamos expuestos a información que no siempre nos hace tomar las mejores decisiones con respecto a nuestra actividad física y nutrición. Por eso es necesario ser conscientes de nuestros hábitos diarios por su gran impacto en la prevención de la enfermedad”, manifestó Cantillo.



De esta manera, es necesario tomar la decisión de ser más activos en cada oportunidad que se pueda: subir varios pisos por las escaleras y no por el ascensor, hacer caminatas o recorridos en bicicleta, salir al parque a realizar actividades físicas, bajarse en una estación o parada de bus anterior a la de destino para caminar el recorrido restante, entre otras.



La especialista en Medicina del Deporte sostuvo que no es necesario tener una dieta muy estricta o perfecta, pero sí entender lo perjudicial de los excesos en el consumo.



Lea además: Cientos de griegos acuden a donar sangre para los heridos tras el grave accidente



Asimismo, resaltó la importancia de manejar los niveles de estrés, así como mantener buenas relaciones interpersonales que sirvan de apoyo en la tarea de mantener un buen estilo de vida.



“En general, la recomendación principal es ser más activos físicamente y comer lo mejor posible. Los buenos hábitos no solo se verán reflejados en nuestro aspecto físico, sino que serán de gran ayuda para conservar una buena calidad de vida y para la prevención de enfermedades. El reto es diario, toma la decisión de entrenarte para la vida”, enfatizó Cantillo.