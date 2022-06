Emiratos prohibió la cinta de Pixar 'Lightyear' por incluir escena de beso entre dos mujeres

Emiratos Árabes Unidos anunció este lunes la prohibición de la película de animación de Pixar 'Lightyear', el primer filme de estos grandes estudios estadounidenses que contiene un escena con un beso entre dos personas del mismo sexo.



El rico Estado del Golfo, que incluye al emirato de Dubái, y que tiene un ministerio de la Tolerancia, es relativamente liberal en comparación con sus vecinos. Pero se mantienen firme sobre numerosas restricciones en el ámbito político y social.



"El filme de animación 'Lightyear', cuyo estreno está previsto el 16 de junio, no está autorizado a ser proyectados en ningún cine de Emiratos Árabes Unidos, debido al incumplimiento de las normas relacionadas con el contenido mediático en vigor en el país", anunció en Twitter la Oficina de Regulación de los Medios.



Según este organismo, que depende del ministerio de Cultura y Juventud, todas las películas "son objeto de un seguimiento y de una evaluación antes de la fecha de proyección al público, con tal de garantizar que el contenido difundido es apropiado con la clasificación por edades".



Lea también: Ejército ucraniano confirmó que las tropas rusas tomaron el centro de Severodonetsk



El Ministerio no quiso dar detalles a AFP sobre las "normas" infringidas por la cinta, de la que ya se habían difundido carteles en las calles de Dubái.



Esta prohibición tiene lugar seis meses después de que el país anunciara que los filmes proyectados en los cines no serían censurados, sólo clasificados por edades --con una nueva categoría para menos de 21 años.



La censura es una medida corriente en el mundo árabe, especialmente en la conservadora región del Golfo. Las películas que incluyen escenas consideradas contrarias a las tradiciones del país suelen ser cortadas o incluso prohibidas.