El presunto atacante del escritor Salman Rushdie se declara "no culpable" de intento de asesinato

El hombre acusado de apuñalar a Salman Rushdie, un joven estadounidense de origen libanés, se declaró "no culpable" de "intento de asesinato" ante un juzgado del estado de Nueva York, mientras el escritor mostraba algunas señales de mejoría en el hospital donde se encuentra ingresado en estado grave.



Hadi Matar, de 24 años, acusado de "intento de asesinato y agresión", compareció la noche del sábado con uniforme de preso a rayas blancas y negras, esposado y con mascarilla ante un juzgado de Chautauqua y no dijo ni una palabra, según el New York Times (NYT) y fotos de la prensa local.



Rushdie, de 75 años de edad, ha vivido acosado por una sentencia de muerte desde 1989, cuando el entonces guía supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini, dictó un decreto religioso (fetua) que ordenaba a los musulmanes matarlo tras la publicación del libro "Los versos satánicos", que consideró blasfemo.



El viernes el autor británico de origen indio recibió una decena de puñaladas en un centro cultural de Chautauqua, en el norte del estado de Nueva York, donde debía dar una conferencia.



El ataque contra Rushdie desató indignación internacional, aunque fue aplaudido por islamistas de línea dura en Irán y Pakistán.



Ataque premeditado

Los fiscales estiman que el ataque, en el que Rushdie recibió una decena de puñaladas en el cuello y el abdomen, fue premeditado.



El sospechoso, quien vive en Nueva Jersey, se declaró "no culpable" por medio de su abogado y comparecerá de nuevo el 19 de agosto.



El sábado, las autoridades y los prójimos de Rushdie guardaron silencio acerca del estado de salud del británico naturalizado estadounidense, hospitalizado el viernes con ventilador en Erie, Pensilvania.



Sin embargo, su agente Andrew Wylie, quien anunció el viernes al New York Times que los nervios de uno de los brazos de Rushdie resultaron severamente lesionados, su hígado fue afectado y "probablemente perderá un ojo", confió al mismo medio que su cliente volvió a hablar el sábado por la noche, sin dar más detalles.



El presidente Joe Biden condenó en un comunicado el "feroz ataque" contra el escritor, a quien elogió por su "negativa a ser intimidado o silenciado".

Atacante criado en Estados Unidos

Rushdie se trasladó a Nueva York a comienzos de la década de 2000 y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2016. Pese a la continua amenaza contra su vida, era visto en público y a menudo sin custodia aparente.



En una entrevista con la revista alemana Stern pocas semanas antes del ataque, Rushdie habló de cómo, después de tantos años viviendo con la amenaza de la fetua, su vida había vuelto en gran medida a la normalidad desde su mudanza a Estados Unidos.



"Los versos satánicos" y su autor siguen suscitando rechazo en Irán. En el principal mercado de libros de Teherán, ante una consulta de AFP este sábado, nadie se atrevió a condenar abiertamente el apuñalamiento.



"Me alegró mucho escuchar la noticia", dijo Mehrab Bigdeli, un hombre de unos 50 años que estudia para convertirse en clérigo musulmán.



En otras partes las reacciones fueron de indignación y se multiplicaron las expresiones de solidaridad con el escritor.



El primer ministro israelí, Yair Lapid, condenó el ataque y lo describió como "el resultado de décadas de incitación encabezada por el régimen extremista de Teherán".



"Las puñaladas que han cercenado la carne de Salman Rushdie han golpeado a un hombre libre. Decidió luchar contra el fanatismo islámico no con proclamas o libelos, sino eligiendo vivir un amor fanático por la vida y la libertad", escribió en una tribuna en el diario español El País el periodista italiano Roberto Saviano, amenazado de muerte por la Camorra.



Rushdie ganó fama internacional en 1981 con su segunda novela "Hijos de la medianoche". Esa obra, que retrata la vida en India luego de la independencia, le valió el prestigioso galardón británico Booker Prize.

Memorias a escondidas

La vida de Rushdie cambió por completo tras la publicación en 1988 de "Los versos satánicos" y la consiguiente fetua, que lo obligó a pasar escondido casi una década durante la cual ni sus hijos sabían dónde vivía.



Aun cuando la constante vigilancia fue menguando desde fines de los años 1990, los eventos literarios a los que asistía Rushdie eran objeto de amenazas o boicots.



Su nombramiento como caballero de la reina Isabel II en 2007 generó una ola de protestas en Irán y Pakistán, donde un ministro llegó a decir que sería un honor matarlo en un acto suicida.



Desde que se trasladó a Nueva York fue un resonante defensor de la libertad de expresión, especialmente luego que en 2015 un ataque de islamistas diezmó al personal de la revista francesa Charlie Hebdo en París.



Ni la fetua ni otras amenazas consiguieron evitar que siguiera escribiendo e inspiraron sus memorias tituladas "Joseph Anton", nombre que utilizaba cuando estaba escondido.