Un verdadero imperio económico de unos cinco mil millones de dólares representan los bienes incautados a los testaferros de Matteo Messina Denaro, el último padrino de Cosa Nostra, detenido el lunes tras 30 años prófugo.



Según fuentes de los investigadores, que desde hace años analizan los movimientos económicos de personajes cercanos al capo, el patrimonio del líder de la mafia siciliana podría ser aún mayor.



El líder de la temida organización criminal ha reciclado parte de su enorme fortuna, proveniente del tráfico de drogas en la década del 80 y 90, en actividades legales entre ellas una red de parques eólicos, resorts turísticos, edificios, supermercados y obras de arte.



Según el diario económico Il Sole24Ore, el capo mafioso se ha servido en todos estos años de testaferros leales para lavar el dinero sucio.



La Dirección Investigativa Antimafia de Italia (DIA) considera que gracias a la complicidad de empresarios, profesionales y amigos ha forjado un tesoro que se extiende también a otros países, entre ellos varios de América Latina.

En busca del tesoro

"Descubierto el rey, ahora se busca su tesoro", anunciaron los investigadores del equipo especializado de carabineros encargado de los delitos económicos.



"No hay dudas de que su fortuna es mayor. El cálculo hasta ahora ha sido hecho en base a las operaciones de policía, como en el sector de los supermercados y los parques eólicos", explicó a Rai News24 Eleonora Montani, profesora de derecho penal de la Universidad Bocconi y miembro del comité antimafia de Milano.



"La criminalidad organizada entra en los sectores que puede infiltrarse (... ) La mafia no invierte para bien de la sociedad sino para obtener ganancias para ella", subrayó.



El diario La Repubblica asegura que Matteo Messina Denaro se ha servido de obreros, electricistas, carniceros, para reciclar el dinero sucio, los cuales resultaban unos verdaderos magos de las finanzas.



"En el 2018 la DIA ordenó confiscar el patrimonio de Carmelo Patti, un electricista de Pavia (norte), pero de origen siciliano, quien en pocos años se convirtió en uno de los cinco hombres más ricos de Italia" con Valtur, una cadena de hoteles y resorts para las vacaciones, subraya el rotativo.



En el último informe de la DIA, consultable por internet, la temida organización no sólo invierte en Sicilia, sino que lava dinero en numerosos países así como en los paraísos fiscales.



Para Giuseppe Pipitone, periodista siciliano y experto en mafia, las relaciones de Matteo Messina Denaro con América Latina nacen desde mediados del siglo XX.



Relaciones estrechas gracias al padre, "don Ciccio" Messina Denaro, también padrino de la mafia local, amigo cercano de la familia mafiosa Cuntrera-Caruana, conocida como "los banqueros de Cosa Nostra", los cuales gozaban de una posición clave en el tráfico de drogas y el lavado de dinero entre los años ochenta y noventa.



"Las familias Cuntrera y Caruana emigraron a Canadá, luego en Gran Bretaña y finalmente a Venezuela, donde se convirtieron en poco tiempo entre los mayores narcotraficantes del mundo" gracias a sus conexiones con los capos de la cocaína en Colombia.



En el número especial dedicado a la mafia del diario Il Fatto Quotidiano realizado el año pasado, coordinado por Pipitone, citan a un mafioso arrepentido que contó que hace 20 años Matteo Messina Denaro invirtió a través de sus amigos en Venezuela cinco millones de dólares para un criadero de pollos.



"¿Pollos o cocaína?", se interrogaban.