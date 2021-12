El pasado 12 de diciembre, Suzanne Farnham en Upper Hellesdon

(Norwich, Reino Unido) capturó a través de sus cámaras de seguridad una figura extraña que correteaba por su jardín.



Robert Moore, ufólogo de la localidad inglesa, quien se ha encargado del estudio de ovnis y otros seres, mencionó que el video “es interesante” y afirmó que “vale la pena estudiarlo más a fondo para determinar su verdadera naturaleza”.



👻Suzanne Farnham, de Reino Unido, filmó un fantasma que en el patio de su casa. El video se consiguió mediante el sistema de cámaras de la casa de Suzanne. Todavía ningún investigador paranormal logró encontrarle una explicación lógica a este suceso.https://t.co/XxsV7M7JmH pic.twitter.com/pAeS1DqOMk — Rosario3.com (@Rosariotres) December 22, 2021

Según algunos vecinos del sector, antes de que se construyeran las diversas casas que ahí se encuentran, existía una empresa de ladrillos, donde los trabajadores siempre usaban linternas en la cabeza, por lo que muchos opinan que tal vez el fantasma sea uno de los trabajadores del lugar.



Por otro lado, la parasicóloga Becky Smith sostiene que este fenómeno tiene bases más terrenales, “Me temo que no creo que sea un fantasma. Me confunde por qué la figura parece agacharse a la mitad, pero no lo suficiente como para hacerme pensar que es algo paranormal. Parece alguien con el teléfono pegado al oído y la linterna encendida”.



