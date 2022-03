El ejército ruso no descarta tomar el control total de las principales ciudades de Ucrania, advirtió el lunes el Kremlin, cuyas fuerzas rodean varios de centros urbanos del país.



"El Ministerio de Defensa, para garantizar la máxima seguridad de la población civil, no descarta la posibilidad de tomar el control total de las principales ciudades que ya están rodeadas", dijo el portavoz de la presidencia rusa Dmitri Peskov, asegurando que hasta ahora el presidente Vladimir Putin no ha ordenado un asalto de este tipo.



También aseguró que en ese caso se preservarían los corredores humanitarios.



Peskov rechazó al mismo tiempo las afirmaciones de que Vladimir Putin estaba "decepcionado porque sus soldados no están progresando lo suficiente".



Mientras tanto, una cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania comenzó en la mañana de este lunes por videoconferencia, afirmó Mykhailo Podoliak, negociador y consejero del presidente ucraniano Volodimir Zelenski.



"La comunicación (con Moscú) sigue establecida aunque es complicada", escribió Podoliak en Twitter, indicando que "ambas partes expresarían sus posiciones concretas".



"La razón de nuestros desacuerdos vienen del hecho de que tenemos sistemas políticos muy diferentes", subrayó, calificando el de Rusia de "la máxima opresión de su propia sociedad".



Se trata de la cuarta ronda de conversaciones entre Podoliak y su homólogo ruso, Vladimir Medinski, asesor del Kremlin. Las tres sesiones anteriores se celebraron en las fronteras ucraniano-bielorrusa y polaco-bielorrusa.



Esta nueva ronda se produce después de una primera reunión infructuosa entre los jefes de la diplomacia rusa y ucraniana el pasado jueves en Turquía.



Ucrania dijo el lunes temprano que volvería a exigir una tregua inmediata en los combates y la retirada de las fuerzas rusas, casi tres semanas después del inicio de la invasión.