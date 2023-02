El covid probablemente surgió por fuga en laboratorio chino, dice agencia de Estados Unidos

El Departamento de Energía de Estados Unidos cree que la pandemia de coronavirus probablemente surgió por una fuga en una laboratorio chino, aunque la Casa Blanca sostuvo el domingo que la inteligencia estadounidense está dividida sobre el tema.



La afirmación, consignada en un informe clasificado por la oficina de Avril Haine, directora Nacional de Inteligencia, marca un cambio de postura en el Departamento de Energía, que antes se había mostrado indeciso sobre el origen del virus.



Personas que tuvieron acceso al informe clasificado, citadas por Wall Street Journal y The New York Times, afirman que el departamento hizo su juicio con "poca confianza", resaltando cómo las diferentes agencias estadounidenses permanecen divididas sobre los orígenes del covid-19, la pandemia que azotó al mundo a comienzos de 2020.



La conclusión, resultado de un supuesto nuevo análisis de inteligencia, es significativa porque ese departamento supervisa una red nacional de laboratorios, incluidos algunos que realizan investigación biológica avanzada.



Así, el departamento se une al FBI en la creencia de que la pandemia, que dejó casi 7 millones de muertes en todo el mundo, fue el resultado de un accidente de laboratorio en China.



Cuatro agencias estadounidenses de inteligencia creen que el covid surgió por transmisión natural, mientras otras dos aún no se deciden, según Wall Street Journal.



El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, destacó que alrededor del tema aún persisten "una variedad de posturas".



"Ahora mismo no hay una respuesta definitiva que haya surgido desde la comunidad de inteligencia sobre esta pregunta", dijo a la cadena CNN el domingo.



China rechazó de manera enérgica este lunes la hipótesis que privilegia ahora el Departamento de Energía de Estados Unidos y dijo sentirse "ensuciada" por estas nuevas acusaciones.



A mediados de febrero, la Organización Mundial de la Salud prometió hacer todo lo posible "hasta encontrar la respuesta" sobre los orígenes del covid, rebatiendo un informe que sugería que el organismo de la ONU había abandonado la investigación.



La comunidad científica considera crucial determinar los orígenes de la pandemia para combatir mejor una próxima o incluso prevenirla.