EE.UU. investiga información sobre los misiles rusos que cayeron en Polonia

Este martes desde Estados Unidos, El Pentágono manifestó a través de un comunicado que no puede corroborar que dos misiles rusos hayan caído en Polonia, país miembro de la OTAN, pero afirmó que la situación esta siendo investigada.



"Estamos al tanto de informes de prensa que dicen que dos misiles rusos impactaron en el interior de Polonia o en la frontera con Ucrania", dijo el portavoz del Pentágono, Pat Ryder.



"En este momento no tenemos información para corroborar que hubo un ataque con misiles", dijo Ryder a periodistas y añadió que el Pentágono está investigando más.



Polonia tiene fronteras con Ucrania, que fue invadida por Rusia el 24 de febrero y ha acogido a miles de refugiados ucranianos desplazados por los combates.



De momento no está claro si los misiles que supuestamente cayeron en Polonia eran parte de esa ola de ataques rusos.



Cabe mencionar que Moscú atacó con misiles este martes ciudades ucranianas, sumiendo a siete millones de hogares en la oscuridad, lo que opacó el júbilo por la retirada rusa de la ciudad de Jersón.



Unos 10.000 soldados estadounidenses están estacionadas temporalmente en Polonia, que es un habitual contribuyente a las misiones de la OTAN, según fuentes del gobierno.



Ryder dijo que la protección de esas tropas se hará "muy seriamente. Tenemos mucha confianza en toda medida de protección que tomemos, ya sea en Polonia o en cualquier otro lugar".



Por su parte la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Otan, investiga informes sin confirmar sobre la caída de misiles rusos en territorio de Polonia, indicó un alto funcionario de la alianza militar transatlántica.



"Estamos investigando esos reportes y en coordinación estrecha con nuestra aliada Polonia", dijo el funcionario, quien solicitó el anonimato.



Rusia respondió

Rusia calificó este martes de "provocaciones" las informaciones de que misiles rusos habrían caído en Polonia, un país miembro de OTAN y vecino de Ucrania.



"Las declaraciones de los medios polacos y de responsables oficiales sobre una supuesta caída de misiles rusos cerca de la localidad de Przewodow son una provocación intencionada que buscan una escalada de la situación", declaró el Ministerio ruso de Defensa en Telegram.