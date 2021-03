Esperanza en EE. UU. al ver los efectos positivos de la vacunación contra el covid-19

angela marcela alvarez

Las autoridades estadounidenses a cargo de pilotear la pandemia se vieron esperanzadas este miércoles al constatar los primeros efectos positivos de la vacunación contra el covid-19, con una baja en la hospitalización de personas mayores y en los contagios entre empleados de salud.



"Estamos viendo una disminución significativa en el número de visitas a la sala de emergencias de personas mayores de 65 años, ya que este grupo de edad ha sido vacunado", dijo a la prensa Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).



Según las últimas cifras, 502 personas mayores de 65 años fueron hospitalizadas por covid en la semana que finalizó el 13 de marzo, en comparación con 3.384 en la semana que finalizó el 9 de enero, una disminución de alrededor del 85%.



Más de 38 millones de personas en ese grupo, o casi 70% de los mayores de 65 años ya ha recibido al menos una dosis de una de las tres vacunas autorizadas en Estados Unidos. Un 43% ha sido completamente vacunado.



"Estoy entusiasmada con el ritmo de la vacunación", señaló.



En la actualidad, se administran un promedio de 2,5 millones de dosis por día en Estados Unidos.



El respetado médico Anthony Fauci presentó los resultados de dos estudios publicados en la revista científica New England Journal of Medicine (NEJM) esta semana que demuestran la alta eficacia de las vacunas en el mundo real.



El primero analizó la cantidad de casos entre 23.234 miembros del personal de un gran hospital en Dallas, Texas.



En un período de un mes y medio, entre casi 9.000 empleados no vacunados hubo 234 infectados con el coronavirus (2,61%). En tanto, hubo 112 casos entre los 6.144 que recibieron una dosis (1,82%) y solo cuatro de los 8.121 completamente vacunados (0,05%).



"Estos hallazgos deberían dar un halo de esperanza para todos y servir como un catalizador para que todos se arremanguen cuando la vacuna esté disponible", dijo Walensky.



El segundo estudio arrojó una tasa similar de infecciones entre los trabajadores de salud vacunados en dos hospitales de California.



Consultado sobre si el país finalmente estaba dando el tan esperado giro hacia el final de la epidemia, Fauci se mostró cauteloso: "Estamos frente a esta esquina pero si la tomaremos o no, eso está por verse", dijo.



De hecho, el impacto de las vacunas en la curva de contaminación general aún no se refleja en las cifras: Estados Unidos se está estancando en un promedio de 55.000 nuevos casos registrados cada día.



Los expertos culpan a las variantes y al rápido levantamiento de las restricciones en muchos estados.



"Cuando estás en ese nivel, no creo que puedas declarar la victoria", advirtió Fauci.