EE.UU. aseguró que desconoce si los últimos "objetos" voladores derribados son chinos

El ejército de Estados Unidos derribó este domingo un nuevo objeto que sobrevolaba el lago Hurón a gran altitud, informaron dos legisladores y el Pentágono, el más reciente caso de aparatos voladores que han puesto en alerta a las autoridades de Ottawa y Washington.



El presidente Joe Biden, "por recomendación del comando militar", dio la orden por "precaución", dijo un alto funcionario, quien agregó que el objeto -descrito como una estructura octogonal del que cuelgan cuerdas- no representaba una "amenaza militar" pero sí un riesgo para la aviación civil.



El comando aeroespacial estadounidense, el Norad, controló la trayectoria del objeto y se tomó la decisión de derribarlo sobre el lago Hurón "para evitar que impactase contra personas en tierra y al tiempo mejorar las posibilidades de su recuperación", informó el Pentágono en un comunicado.



Lea además: ¿Qué se sabe sobre los misteriosos objetos derribados por Estados Unidos?



La subsecretaria de Defensa para la seguridad nacional, Melissa Dalton, dijo que "han habido contactos con la PRC, República Popular China, sobre el globo", sin precisar su naturaleza. Además, explicó que ahora se analizarán los restos de los tres últimos artefactos derribados, para tratar de conocer su origen y uso; de igual manera, recalcó que "no ha habido daños colaterales en ninguna de las operaciones de la última semana".



Pese a que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, pidió hablar con su par chino poco después del derribo del primer globo, Pekín confirmó el jueves que rechazó la propuesta y calificó de "irresponsable" la decisión de Washington de abatir el aparato.



"Estados Unidos no creó el ambiente propicio para el diálogo y el intercambio entre ambos ejércitos", dijo el ministerio de Defensa chino en un comunicado.



Se trata del cuarto "objeto" que Estados Unidos derriba en menos de diez días mientras sobrevolaban su territorio o el de Canadá.



"El objeto ha sido derribado por pilotos de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de Estados Unidos", tuiteó Elissa Slotkila, congresistan por Michigan, estado que limita al norte y al este con el lago Hurón, en el norte del país.



Lea también: ¿Verdad o ficción?: Francia critica película de Marvel por una representación "falsa" de sus soldados



Otro legislador de Michigan, Jack Bergman, agregó que el ejército estadounidense había "desactivado" un objeto. "El pueblo estadounidense merece muchas más respuestas que las que tenemos", agregó Bergman en Twitter, lo que refleja las dudas crecientes que hay en el país y en la clase política sobre estos sucesos.



Washington estima que el primer objeto derribado formaba parte de una flota de globos que Pekín tiene sobrevolando 40 países con fines de espionaje. El gobierno chino, sin embargo, aseguró que se trataba de un aparato utilizado para investigaciones, principalmente meteorológicas.



Washington derribó dos objetos voladores más, sin especificar de qué se tratan: uno el viernes sobre Alaska y otro el sábado sobre Canadá.