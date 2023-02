¿Verdad o ficción?: Francia critica película de Marvel por una representación "falsa" de sus soldados

El ministro francés de Defensa denunció el domingo la representación "falsa" de militares galos en la segunda parte de la superproducción de Marvel "Black Panther", donde aparecen como si fueran a saquear recursos al reino africano ficticio de Wakanda.



"Condeno firmemente esta representación falsa y engañosa de nuestras fuerzas armadas", tuiteó Sébastien Lecornu.



"Pienso y rindo homenaje a los 58 soldados franceses que murieron defendiendo Mali a su demanda frente a los grupos terroristas islamistas".



El filme "Black Panther: Wakanda Forever" de Ryan Coogler, estrenado en Francia a finales de 2022, muestra a soldados franceses prisioneros de rodillas delante de la reina de Wakanda, un lugar ficticio, con uniformes parecidos a los utilizados por los militares galos desplegados en Mali. Una ministra francesa también debe responder de sus acciones ante la ONU.



El ministerio de Defensa admite la libertad de una "obra artística", que Francia no censura ni quiere retirar.



Pero en cambio, "no puede haber revisionismo sobre la acción reciente de Francia en Mali", apuntan fuentes del ministerio.



"Intervinimos a petición del país para luchar contra los grupos armados terroristas, lejos de la historia contada en el filme, es decir un ejército francés que llega para saquear sus recursos naturales", agregan.



Francia cuida especialmente su imagen en África del Oeste, después de que las juntas militares de Mali y Burkina Faso pidieran la retirada de las tropas francesas, desplegadas en la región del Sahel desde 2013 para luchar contra los yihadistas.



La reacción del ministro se enmarca en la voluntad de París de responder a las "narrativas de nuestros competidores" en África, reconocen en el ministerio.



Es una alusión directa al deterioro de la imagen de Francia en la opinión pública en el Sahel, agravada por la propaganda rusa, y especialmente por el sistema mediático del grupo paramilitar Wagner.