Dwayne Johnson reveló que él y su familia se contagiaron de covid-19, todos se recuperaron

Dwayne Johnson reveló este miércoles que tanto él como su esposa y dos hijas dieron positivo para covid-19 y afirmó que todos lograron superar la enfermedad.



Johnson, conocido como "La Roca", actualmente es el actor mejor pagado de Hollywood. El estadounidense hizo un llamado a sus 196 millones de seguidores en Instagram a usar el tapabocas y evitar "politizar" la pandemia.



"Esta ha sido una de las cosas más desafiantes y difíciles que hemos tenido que soportar como familia", aseguró Johnson, quien explicó que contrajo la enfermedad de amigos cercanos.



"Hubiera deseado que solo yo diera positivo, pero no fue así... fue toda mi familia, así que esto fue una verdadera patada en el estómago", señaló.

El actor de 'Jumanji' precisó que sus hijas Tiana y Jasmine tuvieron pocos síntomas, pero que él y su esposa, Lauren Hashian, sí "recibieron un duro golpe".



La pandemia del coronavirus paralizó a Hollywood durante meses, con el regreso de algunas producciones cinematográficas recientemente en Los Ángeles bajo condiciones estrictas de prevención sanitaria.



Después de haber sido inicialmente elogiado por su respuesta a la enfermedad, California, ha sufrido más casos que cualquier otro estado estadounidense -más de 700.000- y fue golpeado con un número récord de muertes en agosto.



Otras grandes estrellas de Hollywood, como Tom Hanks, Antonio Banderas e Idris Elba, también sufrieron la enfermedad y ya se han recuperado completamente.



"Somos conscientes de que no siempre se consigue que la persona que está al otro lado del covid-19 sea más fuerte y saludable", expresó Johnson.



"Me desconcierta que algunas personas por ahí -incluidos algunos políticos- tomen esta idea del uso de máscaras y la conviertan en parte de una agenda política, politizándola", criticó.



El exluchador enfatizó que ello "no tiene nada que ver con la política. Usa tu máscara. Funciona. Y es lo correcto".



