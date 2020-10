Donald Trump retomó gira de su campaña este lunes, irá a Florida, Pensilvania y Iowa

Erika Mantilla

El presidente Donald Trump empieza este lunes un maratón de actos en Florida, Pensilvania y Iowa, tres estados clave para ganar las elecciones el próximo 3 de noviembre. El mandatario pretende recuperar el terreno perdido frente a su rival demócrata, Joe Biden, antes del 3 de noviembre, cuando se realizarán los comicios.



Trump tiene programado un evento en cada estado durante los próximos tres días, un recorrido exigente para el gobernante de 74 años, que se dice "inmunizado" contra el covid-19, apenas diez días después de dar positivo y frenar su campaña a la reelección.



En una retahíla de tuits matutinos, el presidente Trump volvió a atacar a los periodistas, a los demócratas y a su rival en las presidenciales, "Joe el dormido".



"¡Tanta noticia falsa! Los medios se han vuelto locos porque se han dado cuenta de que estamos por delante en los sondeos que importan", escribió, sin precisar a qué encuestas se refería.



"Escriben o muestran una historia falsa tras otra. Son personas verdaderamente enfermas. ¡¡¡Vota!!!", añadió. "California se está yendo al infierno. ¡Vota Trump!", "Nueva York se ha ido al infierno. ¡Vota Trump!".



"Totalmente negativo"

Para su regreso al ruedo electoral, Trump deberá intentar blindar su base electoral jactándose de haber elegido a la magistrada conservadora Amy Coney Barrett para ocupar un puesto vacante en la Corte Suprema.



El Senado, controlado por los republicanos, aborda este lunes la audiencia de la jueza de 48 años, cuya confirmación, prácticamente garantizada, inclinará hacia el lado conservador el máximo tribunal del país por las próximas décadas.



"Parece que soy inmune, no sé, tal vez durante mucho tiempo, tal vez poco tiempo, tal vez de por vida. Nadie lo sabe realmente, pero soy inmune", dijo el ocupante de la Casa Blanca el domingo.



"Tienen un presidente que es inmune (...) Hoy tienen un presidente que no necesita esconderse en su sótano como su oponente", agregó, en referencia a Biden.



Trump incluso afirmó, en un mensaje de audio dirigido a sus seguidores el domingo, que dio "totalmente negativo" al virus, una afirmación que no ha sido oficializada.



La cuestión de la inmunidad al covid-19 aún no está clara ya que los expertos no conocen con precisión ni su duración ni el nivel de protección que ofrecen los anticuerpos.



En agosto, investigadores de Hong Kong anunciaron que habían descubierto el primer caso probado de reinfección por covid-19 en el mundo, meses después de la recuperación del paciente.



En un breve mensaje la noche del sábado, el médico Sean Conley afirmó que ya no existía el riesgo de que el mandatario transmitiera el virus.



"Alta total y completa de los médicos de la Casa Blanca ayer. Eso significa que no lo puedo tener (inmune) y no puedo contagiar. ¡Muy bueno saberlo!", tuiteó Trump el domingo.



Poco después, Twitter etiquetó ese tuit con una advertencia por violar sus reglas en relación a la difusión de información engañosa y potencialmente perjudicial sobre el covid-19.

"El peor líder posible"



El exempresario neoyorquino, que no deja de presentar a Biden, de 77 años, como una marioneta manipulada por el ala izquierdista de su partido, también insinuó que su rival podría estar enfermo.



"Si miras a Joe, estaba tosiendo terriblemente ayer [sábado], luego agarraba su máscara, luego estaba tosiendo", dijo. "No sé qué significa eso, pero la prensa no ha hablado mucho de eso", agregó.



Después de que se anunciara el contagio del presidente, el equipo de campaña de Biden publica diariamente los resultados de las pruebas a las que se somete el candidato. Hasta el momento todas dieron negativo.



En cambio, en torno al presidente hay menos claridad ya que su equipo médico se niega a decir cuándo Trump dio negativo por última vez.



En momentos en que la cifra de muertos por la pandemia en el país supera los 214.000, Biden marcha casi diez puntos, en promedio, por delante de Trump en las encuestas nacionales. Y también ha consolidado su ventaja en la intención de voto en estados decisivos para la elección.



"En enero, dije que el presidente Trump era el peor líder posible para enfrentar a una crisis de salud pública", tuiteó Biden la noche del domingo. "Y todo lo que hemos pasado en los meses siguientes ha probado que era cierto", agregó.



Ante estas cifras inquietantes para su futuro político, Trump invoca, más que nunca, la sorpresa de 2016, en busca de repetir la historia. "Esta vez hay más ENTUSIASMO incluso que en 2016", tuiteó. "¡GRANDES MULTITUDES!".



Lea además: Cuatro guardias suizos del Vaticano dieron positivo para covid-19 este fin de semana