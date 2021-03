Director científico de Johnson & Johnson revela 'fórmula secreta' de la vacuna anticovid

angela marcela alvarez

¿Cuál es la "fórmula secreta" de la vacuna anticovid de Johnson & Johnson, aprobada el viernes por la Organización Mundial de la Salud (OMS)? Paul Stoffels, director científico de la farmacéutica estadounidense, lo explica en entrevista con AFP.



¿Por qué la vacuna de J&J es una herramienta importante para combatir la pandemia?



Esta es una vacuna de dosis única, y es la primera que se estudió a gran escala (alrededor de 40.000 personas), incluidas las variantes. Y hemos demostrado una alta eficacia contra enfermedades graves, así como contra hospitalizaciones y muertes. Además, requiere una sola inyección que se conserva de 2 a 8 grados Celsius, una refrigeración normal, lo que ayudará a facilitar la distribución a gran escala en el mundo.



¿Qué responde a las críticas de que la vacuna de J&J no protege tanto como las de Pfizer/BioNTech y Moderna, ambas con tecnología de ARN mensajero?



Hicimos nuestro estudio a nivel mundial: en Estados Unidos, Sudamérica y Sudáfrica, en circunstancias muy difíciles debido al aumento de la pandemia. Ahora conocemos la eficacia de la vacuna en las variantes y podemos demostrar que, independientemente de la región, la variante o la edad, protege contra enfermedades graves, hospitalización y muerte. Esta protección es del 85% para las formas graves, e incluso del 100% frente a la hospitalización y la muerte, hasta el momento no hemos visto ninguna (en personas vacunadas). Este es el desafío más importante en esta pandemia.



La vacuna de J&J usa un adenovirus causante del resfriado común, modificado genéticamente para que no se pueda replicar, como un "vector" para llevar el gen de una parte del coronavirus a las células humanas con el fin de entrenar el sistema inmunológico. ¿Cuál es la ventaja de este enfoque?



Tenemos una respuesta muy buena en términos de anticuerpos, pero la inmunidad celular es la que hace (la protección) duradera, y también de amplio espectro. La fórmula secreta de esta vacuna es la combinación de ambas



¿Puede explicar en términos sencillos qué es la inmunidad celular?



Cuando uno se vacuna de niño, las vacunas lo protegen de por vida. Entonces, el cuerpo memoriza los patógenos, agentes de las enfermedades. Incluso aunque para muchos de ellos uno no registraría los anticuerpos en un examen de sangre posterior, uno estaría protegido, porque el cuerpo inmediatamente sabe 'Este es un patógeno que he visto antes'. Y ahí es donde la inmunidad celular es muy importante, tanto por la eficacia inmediata como por el recuerdo durante mucho tiempo.



¿En qué etapa están los ensayos de su vacuna en niños y mujeres embarazadas?

​

Por el momento, estamos estudiando la vacuna en adolescentes de 12 a 17 años. Para niños menores de 12 años las fases 2 y 3 (que es cuando se inician los estudios de eficacia, nota del editor) comenzarán en abril. Los ensayos en mujeres embarazadas empezarán a partir de ahora.

​

¿Harán vacunas para variantes específicas?



Por precaución, ya comenzamos a hacer una vacuna basada en la variante sudafricana. No sabemos si la necesitaremos, pero si es necesaria, ya está en marcha.



A algunos científicos les preocupa que el cuerpo pueda reconocer el virus "vector" levemente virulento si se inyecta por segunda vez y, por lo tanto, atacarlo antes de que pueda desencadenar una respuesta inmunitaria. ¿Es esto un problema para un posible refuerzo de la vacuna, por ejemplo?



En nuestro trabajo con la vacuna contra el VIH exponemos a las personas al virus vector cuatro veces al año. Aunque vimos pequeños cambios, no vimos que no pudiéramos usarlo como refuerzo. El Ad26 (Adenovirus 26) como vector, que es el que utilizamos (para la vacuna anticovid), fue seleccionado por su baja inmunogenicidad (capacidad de desencadenar una reacción inmune, nota del editor), así como por su baja presencia en humanos. Estamos razonablemente seguros de que puede haber un refuerzo de la vacuna sin problemas.



¿Algo más que debamos saber?



Tenemos una red (de producción) muy completa a nivel internacional, con el fin de asegurar que podamos servir a todo el mundo, así como una colaboración con Covax (el mecanismo para facilitar el acceso equitativo de vacunas en el mundo, que impulsa la OMS, nota del editor). Esperamos que muy pronto, después de lo que estamos haciendo en Estados Unidos y en Europa, podamos avanzar para vacunar al mundo entero. Y tenemos un gran compromiso en J&J de hacer esto a un precio sin fines de lucro.