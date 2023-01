Detienen a 11 personas por ataque a periodista mexicano

Once personas fueron detenidas por atentar contra el periodista Ciro Gómez Leyva, uno de los más reconocidos presentadores de noticias de radio y televisión de México, quien resultó ileso, informaron el miércoles las autoridades.



"Fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva, perpetrado el 15 de diciembre del 2022", informó en conferencia de prensa la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.



"Estos 11 presuntos responsables están vinculados con la autoría material de los hechos", añadió. Sheinbaum detalló que continúan las investigaciones para esclarecer los motivos de la agresión.



El secretario de Seguridad Pública local, Omar García Harfuch, dijo que los detenidos pertenecen a una célula criminal que opera en Ciudad de México y el vecino Estado de México.



Gómez Leyva denunció la noche del 15 de diciembre que dos personas en motocicleta le dispararon en calles de la capital con la intención de asesinarlo.



Añadió que el blindaje de su camioneta lo salvó y compartió en Twitter imágenes de los impactos de bala en el parabrisas, en una de las ventanillas y en la carrocería de su vehículo.



"Yo no había recibido ninguna amenaza. Hasta donde sé no tengo ningún problema personal con nadie", dijo en su programa radial a la mañana siguiente del ataque.



El conductor de Grupo Fórmula, conocido también por sus críticas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es blanco frecuente de pullas del mandatario durante su habitual conferencia matinal.



Días antes de la agresión, López Obrador dijo con sarcasmo que escuchar el programa radial de Gómez Leyva y de otros periodistas adversos a su gestión "es hasta dañino para la salud".



El ataque contra Gómez Leyva ocurrió durante uno de los años más letales para los reporteros en México, con 13 de ellos asesinados en 2022, según datos del gobierno.



El país es considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la profesión, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).



Desde el año 2000, en México han sido asesinados más de 150 periodistas, de acuerdo con un recuento de RSF. Esos crímenes, en su mayoría, siguen impunes.