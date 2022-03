Despliegue diplomático de EE.UU. para hablar de Rusia con aliados latinoamericanos

El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, habló con ministros de Relaciones Exteriores latinoamericanos sobre la invasión rusa de Ucrania, según varios tuits publicados en las últimas horas.



Nichols se encuentra en Chile con motivo de la investidura de Gabriel Boric como presidente y aprovechó para un maratón diplomático que fue plasmando en su cuenta de Twitter.



"Buen encuentro" para discutir "la importancia de una posición fuerte continua contra la invasión injustificada y no provocada de Rusia a Ucrania, así como nuestra cooperación en las prioridades del hemisferio, incluidos los derechos humanos", publicó sobre la reunión con el canciller argentino, Santiago Cafiero.



Una reunión importante a la vista de que, inicialmente, Argentina pidió una "salida política" entre Rusia y Ucrania y no quiso apoyar una declaración de condena de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aunque rechazó el uso de la fuerza armada. Pero días después, en la ONU, votó a favor del proyecto de resolución de la Asamblea General que exige la retirada de tropas inmediata e incondicional.



"La invasión premeditada, no provocada e injustificada de Rusia a Ucrania", una frase que los funcionarios estadounidenses repiten como un mantra, también fue tema de conversación con los cancilleres de Perú, César Landa; Uruguay, Francisco Bustillo; Guatemala, Mario Búcaro; Paraguay, Euclides Acevedo; y Ecuador, Juan Carlos Holguín.

Lea también: Rusia abrirá diariamente corredores humanitarios desde Ucrania hacia Moscú



Estados Unidos está preocupado por lo que considera un "avance" de Rusia en las Américas, en particular con "desinformación" y "ataques cibernéticos".



"Hubo muchos viajes de funcionarios rusos a Latinoamérica y el Caribe" en los meses previos a la invasión de Ucrania y en los días posteriores, afirmó un funcionario del gobierno de Joe Biden en una teleconferencia, en la que negó que Estados Unidos quiera entrar en una dinámica de Guerra Fría.



Nichols aprovechó asimismo, según los tuits, para hablar con los cancilleres de migración irregular, cambio climático, comercio, seguridad, democracia y derechos humanos.



Y para insistir al canciller guatemalteco "en la necesidad de que el Gobierno de Guatemala garantice la seguridad y el trato justo y transparente de quienes trabajan en el sector de la justicia", después de que Washington acusara a la fiscal general Consuelo Porras, de atacar a jueces y fiscales que combaten la corrupción.



En Chile, Nichols dijo en un tuit que "espera una asociación sólida que produzca resultados tanto para los chilenos como para estadounidenses" y felicitó al país "por ser una vez más un ejemplo de democracia en acción".