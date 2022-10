Desgarradores testimonios de sobrevivientes al deslave en Venezuela que dejó 36 muertos

José Santiago pasó 40 minutos abrazado a una antena mientras una descomunal crecida arrastró varias casas a su paso, incluida la suya: es un sobreviviente del deslave que dejó al menos 36 muertos y 56 desaparecidos en el pueblo de Las Tejerías, en Venezuela.



"Me atrapó el río y no hallé más recurso que montarme en la placa (techo) y me abracé a la antena", relató José, de 65 años, agradecido tras haber sobrevivido. "¡Volví a nacer!"



Las Tejerías, una población ubicada en el estado Aragua, a unos 52 km de Caracas, quedó sin electricidad y sin comunicaciones: las antenas de las operadoras telefónicas también fueron arrastradas por la corriente. Montones de troncos estaban apilados tras ser arrastrados por la furia del agua.



José, que ha vivido en Las Tejerías por años, se percató de que el agua se metía con fuerza en su casa tras la crecida simultánea de cinco quebradas. Pensó que estaría a salvo en el techo, pero el caudal desbordado subió tanto que lo atrapó en cuestión de minutos.



Abrazado a la antena de telecomunicaciones sintió como troncos y otros objetos le pasaban cerca y vio con el agua elevaba autos y fragmentos de viviendas.



"Me llegó el agua aquí (al cuello), ya estaba listo (para morir), si llueve cinco minutos más me ahogo", relató a la AFP. Apenas descendió el agua unos 10 vecinos corrieron a rescatarlo.

"Como el ave Fénix"

María Gracia Carvalhais, una comerciante de 60 años que llegó a Venezuela desde Portugal cuando tenía dos años, trataba de contener las lágrimas al ver la ferretería que su familia fundó hace más de seis décadas devastada.



El violento caudal subió varios metros hasta ingresar al negocio que gerencia junto a su esposo. Las puertas metálicas del local fueron derribadas por la corriente.



"El agua tumbó las dos puertas de la ferretería", contó mientras señalaba una huella de barro en la pared.



Trabajadores y vecinos la ayudaban a sacar montones de escombros con palas.



María calcula que el 80% de su local está destruido: las paredes colapsaron y los productos quedaron cubiertos por el lodo.



"Todo se dañó, pero lo importante es que estamos vivos", se consoló María.



"La lluvia de ayer (sábado) era extraña, venía manejando desde La Victoria [20 km al oeste], tenía el sol detrás y adelante la nube más negra que he visto en mi vida con dos arcoiris formados dentro", describió María, quien aseguró fue la lluvia más fuerte que recuerda en los últimos 30 años.



Al lado, su hermana Karina de Faría, de 53 años, también contemplaba la destrucción de su panadería. Con la crecida logró sacar a sus seis trabajadores y refugiarlos en la parte más alta del pueblo.



Toca "darle gracias a Dios que estoy viva, porque hay muchos muertos, y todos mis empleados están vivos", relató Karina entre sollozos. "Como el ave Fénix vamos a surgir", añadió su hermana María Gracia.



Unos 1.000 funcionarios participan en las labores de rescate, dijo a la AFP el almirante Remigio Ceballos Ichaso, ministro de Interior y Justicia desde el sitio.



"Tuvimos un gran deslave producto de los cambios climáticos, anoche con el paso del huracán Julia se produjo un vacío que generó rápidamente una vaguada", indicó el ministro.



El gobierno decretó tres días de luto nacional por la tragedia. Equipos de rescate retiraban con maquinaria árboles gigantescos arrastrados desde la parte alta de la montaña, además del sedimento que cubrió las calles.



"Se vino demasiado rápido, no dio tiempo a nada", afirmó Carlos Camejo, de 60 años.



El peor desastre natural en décadas

"Lamentablemente tenemos 36 personas fallecidas al momento y 56 personas que están desaparecidas", indicó el ministro del Interior, Remigio Ceballos, en un video publicado en la cuenta en Twitter de su despacho.



El responsable señaló que más de 3.000 funcionarios participan en las labores de rescate bajo el lodazal que cubrió el pueblo de Las Tejerías, estado Aragua, a unos 52 km de Caracas y golpeado el sábado por este deslizamiento que se produce en medio de una atípica temporada de lluvias, agravada por el fenómeno de La Niña, ondas tropicales y los coletazos del huracán Julia.



El presidente Nicolás Maduro, que decretó tres días de duelo, visitó la zona del desastre, según imágenes difundidas en la prensa local.



Los vecinos apoyan desesperados las labores de rescate, junto con las autoridades, cuerpos militares y policiales, usando picos, palas o lo que encuentren, constató la AFP en el lugar. Los trabajos no pararon durante la noche, con luces, perros y drones.



Un militar, al frente de una cuadrilla, dirige las labores de búsqueda con un altavoz en este pueblo con una zona industrial venida a menos hace años. "Están removiendo escombros y se vio sangre", dice el oficial desde un techo de concreto en una de las pocas estructuras que quedó en pie luego del deslave.



Es el peor desastre natural de Venezuela en décadas. La crecida del río, que fue de hasta seis metros en las estructuras más cercanas al cauce, arrastró árboles, automóviles, porciones de viviendas y las antenas telefónicas.



"Las Tejerías ha enfrentado esto con mucha valentía porque salimos a patear el barro, pero nos duele ver tantos niños muertos, la gente está pisada (por el lodo)", dijo Magaly Mujica, de 73 años, quien organiza en la iglesia del pueblo donaciones de ropa.



Gregorio, de 67 años, contemplaba este lunes el matadero de la localidad, una importante fuente de empleo que ahora quedó reducida a escombros y lodos. "25 años de trabajo perdidos", lamentó el trabajador, ahora desempleado.

"Seguimos la búsqueda"

Toneladas de sedimentos y troncos complican las tareas. El ruido de las motosierras usadas para cortar los enormes troncos atascados irrumpe en uno de los puntos de rastreo.



"El frente más importante es el frente de búsqueda", declaró la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que dio cuenta además de 317 viviendas "completamente destruidas" y 757 "afectadas" por el deslizamiento.



"Seguimos la búsqueda", repite un rescatista que participa en las labores de exploración desde el sábado, cuando una fuerte lluvia cayó sobre esta localidad bordeada por montañas y donde habitan 54.000 personas.



Otras 13 personas murieron en diferentes regiones del país en las últimas tres semanas, también como consecuencia de esta temporada de lluvias.



"Septiembre ha sido muy lluvioso, hemos tenido en algunas zonas con reportes históricos de precipitaciones", explicó a la AFP Ángel Custodio, gerente del instituto venezolano de meteorología (Inameh). "Tenemos primeramente el cambio climático que está azotándonos... también tenemos lo que es La Niña".



"Las precipitaciones han sido muy intensas", siguió el experto, que pronosticó lluvias en las 48 horas.



En Las Tejerías, por ejemplo, "llovió en ocho horas lo que llueve durante un mes", apuntó el domingo la vicepresidenta Rodríguez.

Donaciones

El gobierno ha instalado refugios en Maracay, capital de Aragua, señaló el ministro Ceballos, que anunció además la distribución de 300 toneladas de alimentos.



Dos estadios de béisbol, los más grandes de Maracay y Caracas, fueron habilitados como centros de acopio. El metro de Caracas también anunció que recibirá donaciones para los afectados.



Oenegés, fundaciones y supermercados también han habilitado sus sedes para recibir donaciones y enviarlas a Tejerías. "Traje agua potable, leche en polvo, chucherías (golosinas) para los niños y algo de ropa para varones de niños también", contó Karla Cuervo, de 39 años, al dejar su donativo en una estación de paramédicos en Caracas.



Las lluvias han ocasionado daños en varios estados. En Zulia, cuna petrolera del país, autoridades atendían este fin de semana inundaciones en varios municipios.



Alrededor de 10.000 personas murieron en 1999 por un gran deslave en el estado Vargas, en el norte del país.