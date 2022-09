Cristina Kirchner: Manifestación en Argentina por repudio tras atentado a la Vicepresidenta

Una gran manifestación convocada por organizaciones políticas y sindicales cercanas al gobierno se prepara este viernes en todo Argentina, con epicentro en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, en repudio al atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, un hecho que conmociona al país.



El ataque con un arma de fuego contra Kirchner, perpetrado por un hombre que aparentemente actuó en solitario, fue considerado por el presidente Alberto Fernández como el incidente más grave desde el regreso a la democracia en 1983.



La coalición gobernante Frente de Todos (peronismo de centroizquierda) convocó a marchar a la Plaza de Mayo "con la bandera a defender la democracia" en un día que fue decretado feriado nacional.



"Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada", afirmó el presidente en una alocución a la medianoche.



Argentina está bajo estupor desde la noche del jueves cuando un hombre, que fue detenido, apuntó a muy corta distancia e intentó disparar con un arma de fuego al rostro de Kirchner en la puerta de su domicilio en el barrio de la Recoleta de Buenos Aires.



Este viernes se mantuvo en el lugar una vigilia de militantes en medio de una fuerte presencia policial que acordonó la zona.



"Nosotros estábamos esperando a nuestra amada Cristina. Y justo bajó a saludar a todos, como todas las noches, a saludar al pueblo. Y de golpe se escuchó un revuelo, y era aquel tipo que le apuntó a ella. Justo por mi lado lo agarraron, lo corrieron por acá y yo lo tengo clavado en mi cabeza la cara del desgraciado este", contó en la madrugada a la AFP Teresa, una mujer que no dio su apellido frente al domicilio de la vicepresidenta.



El atacante se coló entre la multitud de militantes que la esperaban para expresar su solidaridad a la exmandataria (2007-15), en una manifestación que se ha repetido cada noche desde que el pasado 22 de agosto la Fiscalía requirió doce años de prisión para ella en un juicio en el que está acusada de fraude al estado y corrupción.



Martín Frías, otro seguidor de Kirchner de 48 años, dijo a la AFP que con este hecho "se conoce más al enemigo, pero la lucha no se renuncia. Significa tomar mayores recaudos, pero con las mismas convicciones de siempre".



La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rivolo, a cargo de la investigación del atentado, hicieron la mañana del viernes una inspección en la zona donde ocurrió.



Atacante y repudios

El detenido, de nombre Fernando André Sabag Montiel, de 35 años, es de nacionalidad brasileña, de madre argentina y padre chileno. Tiene residencia en Argentina desde 1993. Había sido apresado el 17 de marzo de 2021 por portación de armas no convencionales, según fuentes policiales citadas por la agencia oficial de noticias Télam.



El atentado fue repudiado por mandatarios y dirigentes latinoamericanos y el jefe de gobierno español así como la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ravina Shamdasani.



"Somos conscientes, estamos conmocionados y estaremos siguiendo de cerca la situación", declaró Shamdasani este viernes a periodistas en Ginebra. "Cualquier tipo de violencia política es condenable y es importante abordar las diferencias a través del diálogo; ciertamente no de esta manera", agregó.



La casi totalidad del arco político argentino rechazó el ataque, entre ellos el expresidente Mauricio Macri, líder de la oposición, así como la poderosa Unión Industrial Argentina y la Corte Suprema de Justicia.

Papa Francisco expresa "solidaridad" tras atentado

El papa Francisco expresó este viernes su "solidaridad y cercanía" a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner, después de que un hombre atentó contra ella con un arma de fuego.



"Habiendo recibido la preocupante noticia del atentado (...) deseo expresarle mi solidaridad y cercanía en este delicado momento", subrayó el pontífice argentino en un mensaje enviado a Kirchner, entregado a la prensa.