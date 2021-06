Creador del antivirus McAfee fue encontrado muerto en su celda en cárcel de España

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El creador del antivirus informático McAfee fue hallado muerto este miércoles en su celda de una cárcel española, aparentemente por suicidio, horas después de que la Audiencia Nacional hubiera aprobado la extradición a su país, Estados Unidos, informó una portavoz oficial.



"Fue hallado muerto en su celda aparentemente por suicidio" a alrededor de las 19H00 locales (17H00 GMT), informó la portavoz del sistema penitenciario en Cataluña (noreste).



John McAfee era acusado en Estados Unidos de fraude fiscal. El empresario de 75 años fue hallado muerto en su celda de la cárcel Brians 2 situada cerca de Barcelona.



Tras hacer fortuna con su antivirus en los años 1980, McAfee se volvió un gurú de las criptomonedas y era seguido por cerca de un millón de personas en Twitter.



Fue detenido en octubre de 2020 en el aeropuerto de Barcelona tras la publicación por un procurador estadounidense de un acta de acusación en su contra por haber omitido declarar millones de dólares en ingresos por la promoción de las criptomonedas, servicios de consultoría, conferencias y derechos vendidos para un documental sobre su vida.



Las autoridades estadounidenses habían emitido una orden de captura por Interpol y pedido su extradición.



De haber sido condenado, habría enfrentado una pena de hasta 30 años de prisión.



El departamento de Justicia de Cataluña dijo en un comunicado que se abrió una investigación luego de que un preso no identificado de 75 años, quien sería extraditado a Estados Unidos, fue encontrado muerto en su celda.



"Guardias y personal médico intervinieron inmediatamente para realizar medidas de resucitación pero los médicos eventualmente certificaron su muerte", indicó el comunicado.

La autorización de la justicia española a su extradición podía aún ser objeto de apelación y la autorización debía ser aprobada por el gobierno español.

Vida polémica



Según el pedido estadounidense de extradición, presentado en noviembre, McAfee ganó más de 12 millones de dólares (10 millones de euros) entre 2014 y 2018 sin declarar impuestos.



"Para ocultar sus ingresos y bienes del servicio tributario (...) el acusado ordenó que parte de sus ingresos fuera pagado a testaferros y puso propiedades en sus nombres", agrega el documento.



Desde que se convirtió en gurú de las criptomonedas, su vida ha sido una cadena de polémicas que involucran drogas, armas y hasta asesinato.



Con más de un millón de seguidores en Twitter, McAfee se definía como un "amante de mujeres, aventuras y misterios".



En un tuit del 16 de junio dijo que las autoridades estadounidenses creían que tenía "criptomonedas ocultas".



"Ojalá las tuviera", agregó. "Mis restantes bienes están incautados, mis amigos desaparecieron por temor a asociación, no tengo nada. Sin embargo, no lamento nada".



Su esposa Janice se ha quejado de que él "no estaba bien" en la cárcel y que tardaba mucho en recibir atención médica en las prisiones españolas.



"Las autoridades de Estados Unidos están decididas a dejar que John muera en prisión", tuiteó ella el pasado domingo.

Asesinato sin resolver



McAfee creó polémica en 2012 cuando se fue a vivir a Belice, un pequeño país centroamericano, donde un vecino suyo fue hallado misteriosamente asesinado, en un caso que aún está por resolver.



La policía, que intentó interrogar a McAfee por el caso, descubrió que el empresario vivía con una muchacha de 17 años y poseía armas en su casa. Posteriormente, desapareció.



La familia del vecino muerto presentó un recurso contra McAfee por "homicidio culposo", y un tribunal de Florida lo declaró culpable y lo condenó a pagar más de 25 millones de dólares.



McAfee huyó durante meses y en 2015 fue detenido en Estados Unidos por conducir bajo el efecto de estupefacientes. En 2019 volvió a salir de su país.