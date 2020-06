Covid-19 deja más de 7 mil muertos en Chile, según nuevo conteo oficial

Alejandro Cabra Hernandez

Chile reportó este sábado 7.144 fallecidos de covid-19 al incluir en un conteo oficial las muertes probables asociadas a la enfermedad y no sólo aquellas confirmadas con un examen de PCR (hisopado), informaron las autoridades de Salud.



El número de muertes probables atribuidas al coronavirus por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), el brazo estadístico del Ministerio de Salud, ascendió a 3.069, según indicó en rueda de prensa el jefe de la entidad, Rafael Araos, al hacer público por primera vez este registro, revelado la semana pasada por el centro de investigación periodística CIPER y que antecedió a la renuncia del entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich.



Estos casos probables se suman a los 4.075 fallecidos certificados con un exámen de PCR acreditados también por el DEIS, que da para este registro un total acumulado de 7.144 desde el primer caso de coronavirus reportado en el país el 3 de marzo.



La información entregada este sábado viene a saldar semanas de controversias tras reportes de prensa que dieron cuenta de "excesos de muertes" no informadas por las autoridades y registro paralelos de muertes probables entregadas por el DEIS a la Organización Mundial de la Salud (OMS) pero no reportadas a la población.



A partir de ahora, el registro diario -que considera sólo las muertes certificadas por un examen de PCR- no se va a alterar, pero todos los viernes se entregará también un registro con todas aquellas muertes probables, tal y como recomienda la OMS.



"El registro diario no se va a alterar, porque queremos mantener la trayectoria y las tendencias para que la gente pueda ir teniendo un sentido de realidad lo más en tiempo real posible", explicó Araos, agregando que en el reporte epidemiológico se va agregar el número de fallecidos con o sin confirmación en columnas paralelas.



El reporte diario del Ministerio de Salud siguió mostrando datos alarmante para Chile, que se mantiene como uno de los focos mundiales de la pandemia, sobre todo Santiago, la capital donde viven siete de los 18 millones de habitantes de este país, la cuarta urbe con más casos confirmados en el mundo por detrás de Nueva York, Moscú y Sao Paulo, según el recuento de la Universidad John Hopkins.



En las últimas 24 horas, se sumaron 5.335 contagios y 202 fallecidos, para totalizar 4.295 fallecidos -de acuerdo a este reporte que considera sólo exámenes de PCR confirmados- y un total de 236.748 infectados.