Conozca los requisitos de vacunación que rigen desde este lunes para viajar a EE.UU.

A partir de este lunes 8 de noviembre Estados Unidos permitirá de nuevo el ingreso a su territorio a visitantes extranjeros que estén completamente vacunados contra el covid-19.



Así, el gobierno estadounidense exigirá a los viajeros no solo haber completado su esquema de inmunización, sino además, presentar un test negativo de detección del virus, de antígeno o PCR, el cual deberá tomarse tres días antes de realizar el viaje vía aérea.



De acuerdo con lo indicado por las autoridades sanitarias, podrán ingresar a EE.UU. aquellas personas vacunadas con los biológicos aprobados por la Agencia de Medicamentos, FDA, y la Organización Mundial de la Salud, OMS.



Es decir que, por ahora, serán admitidos los ciudadanos que se hayan inmunizado con las vacunas de AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinopharm y Sinovac. Además, se permitirán diferentes combinaciones de vacunas para segundas dosis

y refuerzos.

Por el momento, la OMS no ha autorizado algunas de las vacunas que se están administrando en Latinoamérica, como la rusa Sputnik V y la china CanSino que se han aplicado en Argentina y México.



Según explicó la Casa Blanca, aunque dependerá de las aerolíneas verificar el carnet de vacunación antes de abordar, sí serán requeridos los datos personales de los viajeros para que las autoridades sanitarias estadounidenses puedan ubicarlos después de ingresar al país en caso de contacto con una persona infectada.



Cabe recordar los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, consideran que las personas están "plenamente vacunadas" si han completado al menos 14 días desde que recibieron el biológico de una sola dosis o desde que se aplicaron la segunda vacuna de un laboratorio que exige dos dosis.



Excepciones

Los menores de 18 años no necesitarán demostrar que están vacunados contra covid-19 para ingresar a Estados Unidos después del 8 de noviembre, informó la Casa Blanca.



Los niños mayores de dos años no vacunados deberán hacerse una prueba, de antígeno o PCR, dentro de los tres días de la salida si viajan con adultos vacunados. El plazo se reduce a un día si viajan solos.



Los menores de 2 años no están exentos tanto de la vacuna como del test de detección de la enfermedad.



Además de los niños, también estarán exentos participantes de ensayos clínicos de vacunas anticovid, personas con contraindicaciones médicas para la vacunación, viajeros que se desplacen por motivos urgentes o humanitarios, que tengan un justificativo.



A las personas que lleguen a Estados Unidos por motivos distintos al turismo, de países donde la vacuna es difícil de obtener, tampoco se les exigirá estar vacunados, esto de acuerdo con un documento distribuido por la administración de Joe Biden.



Viajes terrestres

En el caso de los viajes terrestres, la Casa Blanca anunció que el levantamiento de las restricciones se haría en dos etapas.



Así, desde este 8 de noviembre podrán cruzar la frontera de Canadá o México las personas que vayan a ingresar por motivos considerados "no esenciales", por ejemplo familiares o turísticos, a condición de estar vacunados.



Las personas que realicen el viaje por razones "esenciales", por ejemplo, los conductores de camiones, estarán exentas, por ahora, de la exigencia de la vacuna.



Sin embargo, a partir de enero la vacuna anticovid será un requisito obligatorio que se aplicará a todos los visitantes que crucen las fronteras terrestres, independientemente del motivo de su entrada a Estados Unidos.