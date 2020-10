Conmoción en Francia por decapitación de un maestro en ataque terrorista, hay 10 detenidos 

Andrés Camilo Osorio

Diez personas han sido detenidas en Francia en las últimas horas, después de que un profesor que había mostrado a sus alumnos unas caricaturas del profeta Mahoma fuera decapitado el viernes a las afueras de París por un joven de 18 años de origen checheno.



El crimen, calificado rápidamente de "atentado islamista" por las autoridades, ha conmocionado a Francia, que desde 2015 ha sufrido una serie de ataques yihadistas que han dejado más de 250 muertos.



El miércoles se rendirá un homenaje nacional a este profesor, anunció el sábado el Elíseo. Varias asociaciones y sindicatos ya convocaron concentraciones para el domingo a las 15:00 locales en París y otras ciudades.

Samuel Paty, un profesor de Historia y Geografía de 47 años motivado y cercano a sus alumnos, según quienes le conocían, fue decapitado en plena calle, el viernes por la tarde, cerca de la escuela donde trabajaba, en Conflans-Sainte-Honorine, una pequeña localidad de 35.000 habitantes ubicada a 30 km de París.



Inmediatamente después del ataque, la policía intentó detener en la zona a un hombre armado con un cuchillo que los amenazó, lo cual hizo que los oficiales abrieran fuego y el presunto agresor murió.



Su identidad fue confirmada este sábado. Abdullakh A. tenía 18 años, había nacido en Rusia pero era checheno y no tenía antecedentes penales, aunque sí había cometido algún delito menor.

Llegó a Francia hace doce años con sus padres, que obtuvieron el estatus de refugiados hace diez años. Los servicios de seguridad no habían registrado una posible radicalización del sospechoso.



La embajada rusa en Francia afirmó que el hombre no tenía relación con Rusia desde 2008.

Hasta el momento se ha detenido a cuatro familiares del agresor (sus padres, su abuelo y su hermano menor de edad) y a otras seis personas. Entre ellas, un militante islamista muy activo, Abdelhakim Sefrioui, así como el padre de una alumna del instituto en el que trabajaba la víctima, con el que había tenido una discusión tras haber mostrado las caricaturas de Mahoma en una clase centrada en la libertad de expresión.

La fiscalía nacional antiterrorista abrió una investigación por "asesinato vinculado a una empresa terrorista" y "asociación criminal terrorista".

"No pasarán": Macron

El presidente Emmanuel Macron acudió inmediatamente al lugar del asesinato y pidió a "toda la nación" que se uniera en torno a los profesores para "protegerlos y defenderlos". "No pasarán. El oscurantismo y la violencia que lo acompaña no ganarán", dijo el mandatario.



Este sábado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió un mensaje de solidaridad en Twitter a todos los maestros "en Francia y en Europa".



"Sin ellos, no hay ciudadanos, sin ellos no hay democracia", dijo la responsable.



"Debemos proteger la libertad de expresión", reaccionó el primer ministro checo, Andrej Babis, mientras que el gobierno jordano "denuncia este crimen terrorista y todas las formas de violencia y terrorismo".



Rodrigo Arenas, copresidente de la FCPE, la mayor asociación francesa de padres de alumnos, confirmó que recibió hace algunos días un informe de "un padre extremadamente enfadado" porque en la clase de su hija se había mostrado una caricatura de Mahoma en clase.

Según Arenas, para evitar herir la sensibilidad de algunos, el maestro habría "invitado a los estudiantes musulmanes a salir del aula" antes de enseñar la imagen del profeta agachado, con una estrella dibujada en sus nalgas, y la inscripción "nace una estrella".

"Vengar a Mahoma

La policía investiga también un mensaje que podría haber sido publicado en Twitter por el agresor, mostrando una foto de la cabeza de la víctima. El autor también envía un mensaje a Macron tachándolo de "dirigente de los infieles".



En enero de 2015, la redacción del semanario satírico francés Charlie Hebdo, que había publicado unas polémicas caricaturas de Mahoma, fue atacada por dos yihadistas y 12 personas murieron. El 13 noviembre de ese mismo año, París fue escenario de varios ataques yihadistas simultáneos que provocaron 130 muertos y 350 heridos.



"Los valores fundamentales de la República se ven afectados: primero la libertad de prensa con Charlie Hebdo y ahora la libertad de enseñar", dijo el primer ministro francés, Jean Castex.

La agresión se produjo exactamente tres semanas después de un ataque con cuchillo perpetrado por un paquistaní de 25 años cerca de las antiguas oficinas de Charlie Hebdo, en el que dos personas resultaron heridas. El autor de ese ataque islamista había dicho a los investigadores que quiso vengar la redifusión de las caricaturas en septiembre por esta publicación.



El viernes, Charlie Hebdo expresó en Twitter su "horror e indignación después de que un profesor en el ejercicio de su profesión fuera asesinado por un fanático religioso".



Este sábado por la mañana, varias rosas fueron depositadas a la entrada del centro educativo donde se cometió el crimen.