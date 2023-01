Conmoción en California: en menos de 48 horas se presentaron tres tiroteos

Mientras la Policía de California luchaba el lunes para entender por qué un hombre de 72 años mató a tiros a 11 personas que celebraban el Año Nuevo Lunar, dos nuevos tiroteos conmocionaron del estado y dejaron siete muertos.



Los dos tiroteos sucedieron en granjas cerca de Half Moon Bay, una comunidad de la costa pacífica próxima a San Francisco.



"El sospechoso está en custodia. No hay una amenaza en curso hacia la comunidad en este momento", dijo el sheriff del condado de San Mateo en Twitter.



Las cadenas afiliadas @NBCBayArea y @ABC7News de San Francisco reportaron siete muertos en los ataques armados. Un reportero de NBC7 escribió en Twitter que un hombre de 67 años identificado como Zhao Chunli fue arrestado.



La Casa Blanca, dijo que el presidente Joe Biden fue informado del incidente y ordenó prestar toda la ayuda necesaria a las autoridades locales.



El nuevo baño de sangre se produjo menos de 48 horas después de que un hombre asiático de 70 años matara a 11 personas en una sala de baile cerca de Los Ángeles, quien luego del ataque, se suicidó.



La policía investiga los motivos de esa masacre del sábado durante la celebración del Año Nuevo Lunar en un salón de baile en los suburbios de Los Ángeles .



El número de muertos inicialmente divulgado, de 10, fue aumentado este lunes. "Nos entristece anunciar que una de las víctimas ha sucumbido a sus heridas", dijo el hospital, que atendía a cuatro de los 10 heridos en el incidente, en un comunicado enviado a la AFP.



El presidente estadounidense, Joe Biden, ha expresado su consternación y ordenó arriar las banderas tras este enésimo asesinato en un país asolado por la violencia armada.



El sospechoso identificado como Huu Can Tran, de 72 años, era un habitué en el Star Dance Studio en Monterey Park donde daba lecciones informales, dijeron los medios estadounidenses, y supuestamente creía que otros instructores decían "cosas malas sobre él", dijo un amigo que no dio su nombre a la CNN.



Se cree que llegó al estudio alrededor de las 22H20 del sábado (06H20 GMT del domingo) y abrió fuego en el interior, matando a 10 personas (cinco hombres y cinco mujeres, todos entre 50 y 60 años) e hiriendo a 10 más.



Luego aparentemente condujo hasta otro salón de baile en la cercana Alhambra, donde las autoridades creen que tenía la intención de llevar a cabo una segunda masacre, pero fue detenido por un empleado, de 26 años, que le quitó el arma.



Las imágenes de cámaras de seguridad obtenidas por la cadena televisiva ABC muestran a la pareja luchando en el vestíbulo del Lai Lai Ballroom & Studio en Alhambra.



"Por su lenguaje corporal, su expresión facial, sus ojos, estaba buscando personas", dijo al The New York Times el joven que le desarmó, Brandon Tsay, cuyos abuelos fundaron el negocio familiar.



Tsay le arrebató el arma al sospechoso, le apuntó y gritó: "Vete, lárgate de aquí", relató al periódico.



El sospechoso se dio a la fuga. Luego se suicidó de un disparo dentro de una camioneta blanca en Torrance, varios kilómetros al sur, el domingo por la tarde cuando las autoridades se disponían a arrestarlo.



La Policía indicó que el motivo del ataque, que se produjo cuando las comunidades asiáticas de todo el mundo celebraban la festividad del Año Nuevo Lunar, seguía siendo un misterio.



CNN informó que Tran, que era un inmigrante de China, había conocido a su exesposa hace unos 20 años en el estudio de Monterey Park, una ciudad con población mayoritariamente de origen asiático. El matrimonio no duró mucho y la pareja se divorció en 2006.