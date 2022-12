Congresistas de EE.UU. recomiendan presentar cargos contra Trump por ataque al Capitolio

Un comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio de Estados Unidos en 2021 recomendó este lunes presentar cargos penales contra el expresidente Donald Trump.



Por unanimidad, el comité sugirió al Departamento de Justicia acusar a Trump de incitación a la insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración para defraudar al gobierno y hacer declaraciones falsas.



Así entonces, , Liz Cheney, vicepresidente del panel de la Cámara de Representantes que investigó el ataque, dijo que Trump "no es apto para ocupar ningún cargo. Nadie que se comporte así en ese momento puede volver a ocupar un cargo de autoridad en nuestra nación".



Además, cabe mencionar que el comité de la Cámara de Representantes para esta investigación tuvo en cuenta la entrevista de más de mil testigos y realizo distintas audiencias pública sobre lo ocurrido el 6 de enero de 2021 y la responsabilidad de Trump sobre estos hechos.



Es de resaltar que dichas recomendaciones del Congreso no son vinculantes para el Departamento de Justicia, lo que significa que no establecen ninguna obligación de presentar cargos contra las personas remitidas para enjuiciamiento criminal.



No obstante, esto serviría para poner presión política sobre el Departamento de Justicia, que ha encargado al fiscal especial Jack Smith una investigación paralela a la del comité después de que Trump anunciará su candidatura presidencial para 2024.