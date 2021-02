Congresista Alexandria Ocasio-Cortez confiesa que sobrevivió a una agresión sexual

angela marcela alvarez

"Soy una sobreviviente de una agresión sexual y no se lo he contado a mucha gente en mi vida"

La diputada demócrata de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez reveló haber sobrevivido a una agresión sexual, en un emotivo video el lunes en Instagram, donde confesó haber temido por su vida durante el asalto al Capitolio el 6 de enero.



Acusando a los conservadores que se oponen a la destitución del ex presidente estadounidense Donald Trump de alentar la violencia que condujo a este ataque, el símbolo de la izquierda progresista estadounidenses los comparó con "abusadores".



"Intentan decirnos que pasemos a otra cosa sin rendir cuentas, sin que se diga la verdad o sin afrontar los daños extremos, la pérdida de vidas humanas, el trauma", aseguró Ocasio-Cortez.



"Soy una sobreviviente de una agresión sexual y no se lo he contado a mucha gente en mi vida", agregó la política, al comparar a los parlamentarios que desean "pasar a otra cosa" tras el asalto al Capitolio con la táctica de negación utilizada por los agresores.



"Como sobreviviente, lucho con la idea de que me crean", añadió sin dar detalles ni fechas de la agresión.



Alexandria Ocasio-Cortez, conocida como AOC, explicó en el video en directo el miedo que sintió durante el ataque al Capitolio y cómo tuvo que esconderse. "Pensé que iba a morir", aseguró.



La confesión de la diputada, que cuenta con más de 350.000 vistas, fue celebrada por su valentía y su honestidad.



La diputada Katie Porter explicó a la cadena MSNBC que le prestó un par de zapatillas durante el ataque por si debía "correr para salvar su vida", a lo que AOC le respondió: "Solo espero poder convertirme en mamá. Espero no morir hoy".



Esta semana, Ocasio-Cortez desairó al senador republicano de Texas, Ted Cruz, quien aprobó sus críticas a la aplicación bursátil Robinhood.



"Estoy encantada de trabajar con los republicanos en este tema en el que hay puntos en común, pero hace tres semanas casi consiguen que me asesinen, así que pueden esperar sentados", tuiteó AOC.



