Comité de urgencia de OMS, "unánime" en que "no hay que bajar la guardia" ante el covid-19

El comité de urgencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el covid-19 fue "unánime" este miércoles al estimar que no era "el momento de bajar la guardia", declaró el miércoles su presidente, Didier Houssin.



Según este comité, la pandemia aún es una emergencia sanitaria que genera preocupación internacional. Pero aún así, cada vez más países levantan total o parcialmente las restricciones sanitarias establecidas para controlar el virus.



"La situación, con respecto al covid-19, está lejos de terminarse, aún está muy activa la circulación del virus, la mortalidad sigue siendo elevada y el virus evoluciona de manera imprevisible", dijo el experto en una rueda de prensa en Ginebra.



Lea aquí: Presidente Iván Duque tildó de "genocidio" la invasión de Rusia a Ucrania



"No es el momento de bajar la guardia, al contrario es una recomendación extremadamente fuerte del comité", subrayó el médico, instando a los Estados miembros a "revisar sus políticas nacionales, evaluar sus acciones y prepararse para nuevos esfuerzos".



"No es el momento de relajar [las medidas] con respecto a este virus, ni de descuidar la vigilancia, las pruebas y los informes, ni de laxismo en las medidas sociales y de salud pública, ni de renuncia respecto a la vacunación", instó el presidente del comité de emergencia.



"Sobre el covid-19, tenemos buenas noticias", reconoció el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"La semana pasada registramos el número más bajo de muertes por covid-19 desde los primeros días de la pandemia", dijo, añadiendo sin embargo que algunos países seguían registrando picos de infecciones, lo que suponía una presión para sus sistemas hospitalarios.



Sobre todo, dijo, "nuestra capacidad para detectar tendencias se ve comprometida por la importante reducción de los test".



Según el último informe semanal sobre la situación epidemiológica publicado por la OMS el martes, el número de casos de covid siguió disminuyendo por tercera semana consecutiva, con un descenso del 24% en la semana del 4 al 10 de abril en comparación con la anterior.