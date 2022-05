​Colombia ya es aliado estratégico no miembro de la Otan de Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó este lunes el memorando que declara a Colombia como aliado estratégico no miembro de la Otan. La estampa de la firma ocurre después de la cumbre que sostuvieron los mandatarios de ambos países en marzo pasado.



“Por la autoridad que me ha sido conferida como Presidente por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, (...) designo a Colombia como Aliado Principal de los Estados Unidos fuera de la Otan a los efectos de la Ley y la Ley de Control de Exportación de Armas”, se lee en el memorado de la Casa Blanca y firmado por el presidente Joe Biden.



El memorando, que oficializa a Colombia con este nuevo rango, convierte al país en el tercero en Latinoamérica en ser aliado estratégico no miembro de la Otan, ya lo habían hecho Brasil y Argentina.



“Celebramos el memorando enviado por el Presidente Joe Biden al Secretario de Estado de ese país, con el que se oficializa la designación de Colombia como aliado estratégico no miembro de Otan. Una decisión que reafirma el buen momento de nuestras relaciones bilaterales”, indicó el presidente Iván Duque.



El embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, aseguró que esta designación deja en el punto más alto la relación de Bogotá con Washington en materia de seguridad: “Importante para la defensa de la democracia y la prosperidad de nuestros dos países y de la región”, puntualizó el diplomático.



Con la aceptación, Colombia podrá empezar a realizar ejercicios de cooperación con los Estados Unidos. Con ello, el país podrá prestar y comprar elementos de seguridad y tecnológicos.



Según la Cancillería, las discusiones de Colombia con los países miembros de la Otan no se reducirán solo a temas de seguridad, sino que también se podrá establecer “diálogos de alto nivel” en temas como desarrollo económico, educación, desarrollo rural, migración, cambio climático.



En todo caso, la firma de Biden no concreta que las partes están comprometidas a defenderse en caso de sufrir algún ataque.