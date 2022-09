¿Catástrofe a la vista? EE.UU. se toma "en serio" la amenaza nuclear "irresponsable" de Putin

Estados Unidos se toma "en serio" la amenaza velada "irresponsable" del presidente ruso, Vladimir Putin, de usar armas nucleares en la guerra en Ucrania, dijo el miércoles un alto funcionario estadounidense, que anunció "graves consecuencias" si avanza en ese sentido.

"Es una retórica irresponsable que una potencia nuclear hable de esa manera. Pero no es atípico por cómo ha estado hablando en los últimos siete meses y lo tomamos muy en serio", dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, después de que Putin dijera que usaría "todos los medios disponibles" para proteger el territorio ruso.



"Estamos monitoreando lo mejor que podemos su postura estratégica para poder modificar la nuestra si es necesario. No hemos visto ninguna indicación de que eso sea necesario en este momento", agregó en declaraciones a la cadena ABC.



Cuando se le preguntó cuál sería la respuesta de Washington, Kirby reiteró lo dicho por el presidente Joe Biden.



"Habrá graves consecuencias. No solo será cada vez más paria en el escenario mundial, sino que tendrá que haber graves consecuencias de la comunidad internacional", señaló.



Kirby describió la orden de Putin de movilizar a unos 300.000 reservistas de toda Rusia como una señal de debilidad.



"Definitivamente es una señal de que está enfrentando dificultades", dijo Kirby, enfatizando las "decenas de miles de bajas" y los "problemas de deserción" en filas rusas.



Kirby dijo que los referendos "falsos" de anexión a Rusia que se están preparando en áreas de Ucrania invadidas por las fuerzas rusas no cambiarán la política de Estados Unidos.



"Ese es territorio ucraniano. No importa qué referendos falsos hagan", dijo Kirby. "Seguiremos apoyando a Ucrania con asistencia de seguridad y otra ayuda financiera, como dijo el presidente, durante el tiempo que sea necesario".