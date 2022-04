Castración química: la propuesta del gobierno de Perú para los violadores de menores de edad

El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que evalúa la aplicación de la castración química obligatoria para los violadores de niños adolescentes y mujeres. La propuesta llega tras el caso de secuestro y abuso sexual a una niña de tres años en Chiclayo, noroeste del país.



“Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra los niños y niñas no serán tolerados por este gobierno, ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad”, dijo el Mandatario.



Además, Castillo hizo un llamado a reflexionar sobre la importancia de tomar medidas para proteger a los menores de edad. “Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos que son nuestros niños y niñas, y la castración química es una opción, no podemos esperar más”, manifestó.

Para que esta propuesta llegue a ser realidad, sería necesario que el Congreso la apruebe y la medida sea incluida en el Código Penal de Perú.

“Exhortamos al Congreso de la República a respaldar medidas concretas en favor de los más vulnerables, porque no podemos seguir tolerando estos violentos hechos que dañan nuestra integridad como sociedad y destruyen la vida de indefensos”, fue el llamado del Presidente de Perú.



Actualmente, países como Rusia, Polonia, Corea del Sur, Indonesia, Moldavia y siete estados de EE.UU. ya aplican la castración química.

Cabe recordar que esta es una técnica que consiste en administrar medicamentos para reducir el deseo sexual. Se trata de un método de prevención contra las agresiones sexuales y, al mismo tiempo, un castigo para quienes cometen este tipo de delitos.

Sobre el caso de la niña de tres años

El presidente Castillo dijo que las autoridades de Perú están pendientes del estado de salud mental de la menor. Si llega a ser necesario, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la trasladará junto a sus padres a Lima, para brindar apoyo psicológico.



Del mismo modo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú pidió al Ministerio Público y al Poder Judicial que inicien el proceso para formular la acusación de los agresores en un plazo no mayor a cinco días.