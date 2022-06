California, Oregon y Washington lanzan iniciativa conjunta en defensa del derecho al aborto

Los gobernadores de tres estados liberales de la costa oeste de Estados Unidos, anunciaron este viernes una iniciativa conjunta para garantizar y defender el acceso al aborto, minutos después que la Corte Suprema emitiera un fallo suprimiendo este derecho.



"Ellos quieren quitarle la libertad a las mujeres (...) California se ha unido a Oregon y Washington para defender a las mujeres y proteger su derecho a tener salud reproductiva", dijo en un comunicado el gobernador de California, Gavin Newsom.



Debido al sistema federal, el fallo de la Corte Suprema no echa por tierra las leyes regionales. Sin embargo, más de la mitad de las mujeres viven en estados con regulaciones hostiles al aborto, de acuerdo con el Instituto Guttmacher, un grupo de investigación que defiende el acceso al procedimiento.



Los gobernadores del partido Demócrata de California, Oregon y Washington difundieron de inmediato un video conjunto para anunciar un frente unido que garantice en sus territorios el derecho al aborto, que, hasta el fallo de este viernes, había permanecido desde 1973 amparado a nivel federal.



"El aborto es cuidado sanitario, y no importa de donde vengas, Oregon no le dará la espalda a alguien en busca de cuidados sanitarios", dijo su gobernadora, Kate Brown. "Déjenme ser clara: no puedes prohibir el aborto, sólo prohibir el derecho a un aborto seguro", agregó.



Su par en Washington, Jay Inslee, sostuvo que "el derecho a elegir no debe depender de cual partido tiene la mayoría, pero es en este punto en el que estamos".



Los mandatarios regionales anunciaron este viernes acciones legales y envío de recursos destinados a que la salud reproductiva sea accesibel a las mujeres de cualquier región del país dentro de sus estados.