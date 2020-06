Brasil supera los 50 mil muertos por covid-19 mientras avanza desconfinamiento en Europa

Alejandro Cabra Hernandez

Brasil superó este domingo los 50.000 muertos por el nuevo coronavirus mientras Europa, el continente más golpeado por la pandemia, prosigue su desconfinamiento con medidas como la reapertura parcial de las fronteras españolas y el regreso de la escuela obligatoria en Francia.



Europa parece haber dejado atrás lo peor de la epidemia, pero la covid-19 se sigue propagando con fuerza en el resto del mundo.



Sobre todo en América Latina y el Caribe, el nuevo epicentro, donde el sábado se rebasó la cifra de dos millones de casos.



Con más de un millón de casos y 50.617 muertos, Brasil es el segundo país más golpeado por el coronavirus, por detrás de Estados Unidos, que contabiliza cerca de 120.000 muertos y más de 2,2 millones de casos.



Las curvas de casos y muertes venían mostrando en los últimos días señales de achatamiento en las capitales y varios estados empezaron a flexibilizar las medidas de aislamiento social, entre ellos Sao Paulo y Rio de Janeiro. Pero las previsiones son difíciles en un país de dimensión continental, con 210 millones de habitantes, y que está entrando en el invierno austral.



Perú, el segundo país latinoamericano con más casos (254.936), superó por su parte los 8.000 muertos por la covid-19, a pocas horas de reabrir el lunes los centros comerciales tras 99 días de confinamiento.



Con la reanudación gradual de las actividades, las autoridades intentan detener el desplome de la economía peruana, que se contrajo en un 13,1% en los primeros cuatro meses de 2020.



Pero el temor al coronavirus llevó al organismo que gestiona el Machu Picchu, la ciudadela inca convertida en una joya del turismo, a descartar su reapertura en julio.



En la vecina Bolivia, la epidemia le ha cambiado la cara a las ceremonias indígenas de recepción del Nuevo Año Andino, que este año reunieron a menos gente y en algunos casos pasaron a formato virtual.

Y en Argentina, cuya capital lleva más de tres meses de confinamiento social obligatorio solo ligeramente flexibilizado, se ha alcanzado la cifra de 1.000 muertes por covid-19 y se han registrado 41.191 contagios.

Reapertura de fronteras en España

En Europa, tras haber conseguido frenar los contagios, el objetivo también es levantar cuanto antes unas economías duramente castigadas por las medidas de cuarentena decretadas por la pandemia.



España, uno de los países más enlutados con 28.300 muertos, levantó en la medianoche del sábado la alerta vigente hace tres meses y abrió su frontera terrestre con Francia, así como sus puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de la Unión Europea.



Aunque los viajeros estarán exentos de cuarentena, deberán observar algunas medidas de prevención como someterse a control de temperatura en los aeropuertos y llevar mascarilla.



Los españoles también pueden viajar desde este domingo libremente por su país.



"He comprado el primer billete, a primera hora, para llegar lo antes posible", dice a la AFP Laura García, fisioterapeuta de 23 años, a punto de subirse al tren en Madrid para ir a Barcelona y reunirse con su novio al que no ve desde hace tres meses.



En Francia, la población emprenderá este lunes una nueva etapa en su desconfinamiento, con la reapertura de numerosos establecimientos de ocio, el regreso de los deportes colectivos y la vuelta generalizada de los niños a la escuela.



Pero en Europa los problemas no faltan. En Holanda la policía holandesa arrestó a decenas de personas luego de haber dispersado con cañones de agua a centenares de manifestantes molestos por las medidas de distanciamiento social para prevenir la propagación del coronavirus.



Entretanto en la ciudad alemana de Goettingen varios policías resultaron heridos en choques con residentes de un bloque de apartamentos con 700 habitantes, parte de los cuales intentaban violar la cuarentena en que fueron puestos tras la aparición de un foco de coronavirus, según se informó el domingo.



En China, después de casi dos meses sin casos, un foco en la capital, con más de 220 nuevos contagios --de ellos 22 este domingo-- preocupa a las autoridades que han realizado pruebas a 2,3 millones de personas.



E Irán, que ha entrado en su quinto mes de lucha contra el virus, anunció el domingo que por segundo día consecutivo había registrado en 24 horas más de 100 muertos y 2.000 nuevos contagios.