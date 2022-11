Bolsonaro, recluido tras su derrota electoral en Brasil, está siendo tratado por una enfermedad

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se mantiene casi ausente de la vida pública, recluido en la residencia oficial de la Alvorada tras la derrota en el balotaje, mientras padece una enfermedad de piel en una pierna, informó el miércoles la prensa local.



El mandatario ultraderechista presenta una "herida en la pierna, una erisipela" (infección), dijo el vicepresidente Hamilton Mourao al diario O Globo, alegando que eso le impide retomar su habitual vida pública.



"Es una cuestión de salud. Está con una herida. No puede ponerse un pantalón, ¿cómo va a venir acá en bermudas?", dijo Mourao al periódico brasileño, en el palacio presidencial del Planalto.



La oficina de prensa de la Presidencia brasileña no respondió a un pedido de información de la AFP sobre la salud del mandatario.



Lea aquí: Presidente de Ucrania afirmó que el misil que cayó en Polonia sí era ruso



La erisipela es una infección en la piel causada por una bacteria, que puede ser tratada con el uso de antibióticos. Se suele recomendar reposo para evitar la hinchazón.



El vicepresidente, un general electo senador por Rio Grande do Sul (sur) en las elecciones de octubre, reemplazó a Bolsonaro el miércoles en una ceremonia de oficialización de embajadores en Brasil, de la que participaron, entre otros, representantes de Argentina y México.



Tras su derrota en el balotaje presidencial el 30 de octubre ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, el excapitán del ejército, de 67 años, prácticamente se ha ausentado de la vida pública, incluyendo las redes sociales.



Bolsonaro, que no participa de la conferencia del clima COP27 en Egipto, también estará ausente de la cumbre del G20 en Indonesia, inaugurada ayer.