Bolivia reabre caso de mujer desaparecida: familia denuncia que estaría en poder del ELN

La Fiscalía boliviana reabrió el caso de una mujer desaparecida en 2012 cuando tenía 17 años, tras una reciente versión de su madre, según la cual está en manos de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN), informó este viernes una fuente oficial.



El caso "se está reabriendo, porque desconocíamos que la madre ya conocía del paradero de esta persona", identificada como Zarlet Clavijo, dijo la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Daniela Cáceres.



La Fiscalía cerró las indagaciones en junio de 2019, tras años infructuosas de pesquisas.



Cáceres indicó que "se están activando todos los mecanismos necesarios para poder evidenciar si existe un caso de trata" de personas, y agregó que cruzarán información con sus pares del ministerio público de Colombia.



La abogada Marcela Martínez, madre de Zarlet, afirmó esta semana en redes sociales que su hija desaparecida el 4 de junio de 2012 se encuentra en manos del ELN, última guerrilla reconocida de Colombia que sigue ejerciendo influencia en varias partes del territorio.



"Han surgido nuevos contactos que me permiten llegar de manera amistosa al Ejército de Liberación Nacional, que son quienes tienen a Zarlet, y que me indicaron que Zarletcita llegó a ellos en calidad de custodia", publicó la mujer.



Agregó que supo en 2019 dónde se hallaba su hija. "No pude concretar la negociación para su liberación", lamentó.



La madre esperará "que se posesione el gobierno de Colombia" de Gustavo Petro, el próximo 7 de agosto, para ver qué tipo de ayuda podría recibir después.



Martínez ha desarrollado una intensa campaña para hallar a su hija y se convirtió en una activista contra la trata de personas, por la sospecha de que la joven fue secuestrada en una calle de la capital boliviana, La Paz.



El caso de Zarlet Clavijo es el más sonado en Bolivia sobre una persona desaparecida.