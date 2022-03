Blinken: "Hay informes 'muy creíbles' de que Rusia cometió crímenes de guerra en Ucrania"

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, juzgó el domingo como "muy creíbles" los informes que dan cuenta de "crímenes de guerra" cometidos por Rusia durante su invasión de Ucrania, en una entrevista a la cadena CNN.



“Hemos visto informes muy creíbles de ataques deliberados contra civiles, lo que constituiría un crimen de guerra”, dijo Blinken en el programa "State of the Union" de CNN, asegurando que Estados Unidos "examinaban" estas informaciones.



El secretario de Estado estadounidense, que hacía estas declaraciones desde Moldavia tras un encuentro con autoridades en Polonia en la frontera con Ucrania, consideró que la guerra podría "durar algún tiempo" pero que el presidente ruso Vladimir Putin "estaba condenado a perderla".



"Ganar una batalla no es ganar la guerra. Tomar una ciudad no significa que él (Putin) tomará los corazones y el alma del pueblo ucraniano", manifestó. "El pueblo ucraniano demostró que no se dejará anexar y gobernar por Vladimir Putin o Rusia", indicó.



En el onceavo día de la invasión de Ucrania, la avanzada rusa sobre Kiev en el norte continúa con el refuerzo de bombardeos sobre ciudades ucranianas que han matado a decenas de civiles, en especial en Chernígov, a 150 kilómetros al norte de la capital.



Según Naciones Unidas, más de 1,5 millones de personas han abandonado Ucrania como refugiados y cientos de civiles han resultado muertos.