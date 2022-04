La justicia de Ecuador solicitó la extradición del expresidente Rafael Correa, que vive en Bélgica y fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel por corrupción, informó este viernes el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela.



"El día de ayer (el jueves) he firmado la providencia iniciando el trámite de extradición, como corresponde en derecho, del expresidente Rafael Vicente Correa", dijo Saquicela en una entrevista con el canal Teleamazonas.



Agregó que el siguiente paso es "que a nivel diplomático se hagan las gestiones que son necesarias e indispensables para que se haga realidad la extradición" desde Bélgica, donde vive el exmandatario desde 2017, cuando terminó su mandato.



Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel por el delito de cohecho en el denominado caso Sobornos 2012-2016. Ese delito, así como los de peculado, la concusión y el enriquecimiento ilícito son imprescriptibles en este país.



Lea aquí: El presidente Joe Biden oficializó a Colombia como "aliado importante no Otan"



De acuerdo con la justicia ecuatoriana, durante el mandato de Correa tanto el expresidente, como exfuncionarios y empresarios participaron en un esquema de corrupción en el que se pagaron sobornos a cambio de contratos.



"Tenemos una sentencia firme. Hay el convenio con Bélgica y convenios internacionales, más la ley de extradición, que sustentan nuestro pedido en estricto derecho. Aquí no hay juicios de valor", expresó Saquicela.



Correa compartió la noticia en su cuenta de Twitter tildando de "payaso" al titular de la Corte Nacional de Justicia.

Otro papelón, lamentablemente no solo de este 🤡 sino de todo el sistema judicial y del Gobierno del cual es títere.

¿Quieren apostar?#LosCorruptosSiempreFueronEllos https://t.co/CxWZ1VJdiT — Rafael Correa (@MashiRafael) April 22, 2022

"Otro papelón, lamentablemente no solo de este sino de todo el sistema judicial y del Gobierno del cual es títere", escribió el exgobernante, quien sostiene ser víctima de una persecución política iniciada por el expresidente Lenin Moreno (2017-2021), que fuera su aliado.



"Es la cuarta vez" que la justicia pide su captura, agregó. Correa fue vinculado al caso Sobornos por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria y que alega que eran de un préstamo de un fondo de su partido.



También enfrenta un juicio, con orden de detención, por el fugaz secuestro de un opositor en Colombia en 2012.



Lea además: La OEA suspende a Rusia como observador permanente hasta que retire tropas de Ucrania

La respuesta de Bélgica

Tras la decisión de la Corte Nacional de Justicia, Bélgica dio a conocer un comunicado que reconoce como persecución política el proceso contra Rafael Correa. Además, el país europeo le concedió asilo político al expresidente ecuatoriano.



En un comunicado, la oficina de prensa de la firma de abogados belga Ius Cogens dio a conocer que "el pasado 19 de abril de 2022, el Gobierno Federal de Bélgica concedió asilo político al exmandatario ecuatoriano Rafael Correa Delgado, reconociendo de esta manera la persecución política en su contra".



Con esta decisión, "Bélgica se suma a países como México y Bolivia, quienes también han acogido como asilados políticos a varios exfuncionarios del Gobierno y miembros del partido de Correa,

víctimas de una evidente persecución".



Del mismo modo, el documento hace énfasis en que "la Comisión de control de ficheros Interpol ha negado a Ecuador todas las alertas rojas en contra de Rafael Correa y sus exfuncionarios, por la flagrante denegación de justicia en el país sudamericano".